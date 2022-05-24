С начала масштабной войны "Укрзализныця" перевезла более 100 тысяч тонн "гуманитарки": видео

С начала масштабной войны "Укрзализныця" перевезла более 100 тысяч тонн "гуманитарки": видео

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину "Укрзализныця" начала перевозить гуманитарные грузы.

Так, с начала войны "УЗ" перевезли уже более 100 тысяч тонн "гуманитарки" в пассажирских, грузовых вагонах и контейнерах.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин на своем канале в Telegram.

"К первым эвакуационным поездам, которыми мы привозили наших граждан с востока на запад, приезжали волонтеры и привозили гуманитарку. Еду, одежду, медикаменты. Грузили все это в пассажирские вагоны и поезда мчались обратно на восток", — рассказывает он.

По словам Камышина, так, за период полномасштабной войны "Укрзализныця" уже перевезла более 100 тысяч тонн гуманитарки.

"Бывали дни, когда мы перевозили в пассажирских вагонах по 700 т гуманитарки в сутки. А потом мы возили гуманитарку уже в грузовых вагонах и контейнерах. И здесь уже присоединились наши зарубежные партнеры, в первую очередь из Польши, а затем и из других стран. И по состоянию на вчера мы перевезли уже более 5 тысяч грузовых вагонов с гуманитаркой. С первых дней мы понимали важность своевременной доставки гуманитарной помощи по железной дороге. И сделали все, чтобы она ехала", — отметил он.

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