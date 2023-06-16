С начала недели на воде в Украине погибли восемь человек: чрезвычайники обратились к украинцам

Чрезвычайники акцентируют внимание на том, что не нужно забывать о правилах безопасности во время отдыха.

С начала этой недели в результате трагических событий на воде погибли восемь человек. В частности — один ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По словам чрезвычайников, только с начала этой недели на воде погибли восемь человек. За эти сутки возникли три трагических случая.

“Теплая погода способствует отдыху на воде. Однако не стоит забывать о правилах безопасности. Особо внимательно необходимо следить за детьми. Это не место для игр без присмотра взрослых. Самое главное – на территориях, где велись боевые действия, купаться запрещено”, — отметили в ГСЧС.

Отметим, что в Украине с начала года на водоемах утонул 351 человек. В частности – 23 ребенка. На минувшей неделе восемь граждан погибли на водоемах Днепропетровской, Черкасской и Одесской областей. Среди них трое детей.

Напомним, что в Кривом Роге ракета попала в состав с водой.

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