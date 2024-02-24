С начала полномасштабного вторжения ДТЭК вернул свет 11 млн семей — Тимченко

С начала полномасштабного вторжения энергетикам ДТЭК удалось вернуть свет более 11 млн семей, которые были без электроэнергии в результате атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК. https://dtek.com/media-center/news/ukraines-dtek-commits-to-new-energy-system-but-warns-of-attac/

Отмечается, что для обеспечения стабильного электроснабжения украинцев в условиях регулярных атак на энергосистему за два года ремонтные бригады ДТЭК восстановили около 17 тыс. км линий и 6 тыс. объектов электросетей.

В общей сложности аварийно-ремонтные бригады вернули свет для более 11 млн домохозяйств, для большинства из них по несколько раз из-за постоянных обстрелов и обесточивания в прифронтовых регионах.

«Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы даже в условиях постоянных атак по энергосистеме снабжать украинцев светом и строить новые энергетические объекты. Мы верим в победу и делаем все от нас зависящее, чтобы приблизить ее», — отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения только тепловые электростанции ДТЭК были атакованы почти в 160 раз. Из них более 40 раз – в течение текущего отопительного сезона.

Энергетикам ДТЭК удалось восстановить 10 энергоблоков ТЭС, которые подверглись существенным разрушениям в результате вражеских атак. Еще 2 блока общей мощностью 500 МВт были дополнительно расконсервированы для поддержания надежности энергосистемы.

Он добавил, что кроме обновления компания также строит новые энергетические объекты.

В частности, в разгар войны ДТЭК построил Тилигульскую ветровую электростанцию в Николаевской области в 100 км от зоны боевых действий. В планах компании на 2024-2025 годы увеличить мощность ВЭС почти в 4 раза, что станет самой частной инвестицией в украинскую энергетику за все годы Независимости.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ДТК инвестировал 1 млрд. долларов в экономику Украины.