С начала полномасштабного вторжения обезврежено более 459 тыс. взрывоопасных предметов

В частности, обнаружено, изъято и обезврежено 414 ед. взрывоопасных предметов, обследована территория площадью 117,93 гектара.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Чаще всего пиротехнические подразделения работали: в Харьковской области 25 тыс. 534, в Киевской области — 9 тыс. 407, в Донецкой области — 9 тыс. 473, в Николаевской области — 6 тыс. 625, в Херсонской области — 9 тыс. 523, в Черниговской области — 5 тыс. 147, в Сумской области 2 тыс. 797, Черкасской области – 1 тыс. 381.

Всего с начала широкомасштабного военного вторжения Российской Федерации на территории Украины обезврежено 459 472 ед. взрывоопасных предметов и 2 тыс. 892 кг взрывчатого вещества, в том числе 3 тыс. 134 ед. авиационные бомбы. Обследована территория площадью более 110 тыс. 768 гектаров.

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"В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщи по номеру телефона — 101", — говорится в сообщении.

Напомним, ГСЧС запустила интерактивную карту заминированных территорий Украины. Спасатели советуют сверяться с ней, чтобы не попасть в неприятности во время поездок по регионам страны.

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