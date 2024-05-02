Сколько оружия изъяли на блокпостах с начала полномасштабной войны: в Нацполиции шокировали

На блокпостах по всей Украине изъяли более 11 тысяч огнестрельного оружия, а также гранатометы, гранаты и боеприпасы.

С начала полномасштабного вторжения России на блокпостах в Украине изъяли тысячи единиц оружия, в том числе почти 1500 гранатометов.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Андрей Небитов в эфире "Радио Свобода".

По его словам, установка блокпостов инициирована военными, они необходимы для контроля за ситуацией, движением транспорта, передвижением людей, а также для выявления диверсионно-разведывательных групп и борьбы с оборотом нелегального оружия.

В целом, с начала полномасштабного вторжения РФ, по словам Небитова, только на блокпостах изъяли:

11 438 единиц огнестрельного оружия, из которых 3600 автоматов;

почти 1500 гранатометов;

27 тысяч гранат;

4200 взрывчатых веществ;

3,5 миллиона боеприпасов.

Как сообщили в полиции, за 100 дней этого года на блокпостах разоблачили 290 человек, причастных к незаконному обороту оружия.

Напомним, 20 апреля в Винницкой области двое мужчин расстреляли полицейских, остановивших их автомобиль . В результате стрельбы погиб 20-летний работник полиции Максим Зарецкий. Еще один полицейский, капитан Максим Шарапанский, получил ранения. Нападавших-военных, оказавшихся отцом и сыном, задержали на следующий день, 21 апреля, в Одесской области.

Следствие выяснило, что нападавшие перевозили в автомобиле боеприпасы и гранаты. Взрывное оружие они выбросили в водоем.

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