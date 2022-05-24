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С начала войны из состава Московского патриархата вышло более 400 общин

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С начала войны из состава Московского патриархата вышло более 400 общин

Фото: Pexels

С начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины приходы продолжают выходить из Московского патриархата.

За три месяца войны, с 24 февраля, более 400 общин по всей Украине утвердили свой выход из подчинения Московскому патриархату.

Об этом сообщили на официальном сайте Православной Церкви.

Отмечается, что только в Хмельницкой области более ста общин отказались в дальнейшем находиться в подчинении УПЦ МП.

Кроме того, полсотни приходов перешли в непосредственное руководство Митрополита Эпифания.

Как сообщалось, Православная церковь Украины создала собственный мужской монастырь под названием "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра". Такое решение было принято "в целях преодоления последствий неканонического подчинения этого монастыря властям Московского Патриархата".

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