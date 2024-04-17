С начала войны из Украины выехали 650 тыс. мужчин призывного возраста — Politico

Издание указывает, что власти "не решаются назначать новый массовый призыв". Авторы связывают это с отсутствием должной помощи от Запада.

С начала полномасштабной войны из Украины могли выехать около 650 тыс. мужчин призывного возраста. Большинство из них незаконно пересекли границу.

Об этом говорится в статье Politico.

В публикации отмечается, что среди украинцев "испарился" "всплеск патриотизма", который был в начале полномасштабного вторжения. Теперь украинцы массово уклоняются от мобилизации.

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Сообщается, что поезда, два года назад вывозившие за границу женщин и детей, теперь на треть заполнены мужчинами, которым "каким-то образом удалось получить документы о выезде".

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский и Верховная Рада "не решаются назначать новый массовый призыв". По утверждениям руководителя Офиса президента Андрея Ермака, масштабная мобилизация не будет иметь поддержки среди населения.

Издание связывает такую позицию украинских властей с отсутствием должной помощи от Запада, что "помогает Путину выигрывать войну".

"Запад не смог предложить то, что необходимо, а это, в свою очередь, подрывает желание Украины делать то, что необходимо", – считают авторы статьи.

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Издание также напомнило слова Зеленского о том, что будет делать Путин, если Украина не получит необходимой для победы помощи от Запада.

"Он бы полностью все уничтожил. Все", – сказал президент, добавив, что украинские города будут превращены в руины, сотни тысяч человек погибнут.

"Люди не убегут, большинство из них, поэтому он убьет много людей. Итак, как это будет выглядеть? Много крови", — отметил Зеленский.

К слову, американский генерал-майор в отставке Дэвид Грандж оценил, что Украине необходимо мобилизовать около полумиллиона человек, но необходимо провести для них очень основательные учения.

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