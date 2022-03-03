С начала войны на Харьковщине погибли 157 человек, большинство – гражданские

С начала войны на Харьковщине погибли 157 человек, большинство – гражданские

С 24 февраля, защищая Харьковщину от нападения вражеских войск, погибли 29 военных Вооруженных сил Украины.

За восемь дней войны в Харьковской области погибли 157 человек, большинство — гражданские лица.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

В порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса задержаны 12 российских военнослужащих, 2 пособника ДРГ, а также 4 подозреваемых в имущественных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием.

По состоянию на 18.00 3 марта от ранений во время артобстрелов и боевых действий погибли 157 человек, среди которых 100 гражданских лиц, в том числе 4 детей.

С 24 февраля, защищая Харьковщину от нападения вражеских войск, погибли 29 военных Вооруженных сил Украины, 4 полицейских, 5 нацгвардейцев, 4 сотрудника Государственной пограничной службы, 1 – Харьковского национального университета воздушных сил, а также 14 бойцов территориальной обороны.

Ранены во время артобстрелов 74 человека.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Общие боевые потери противника от 24.02 до 03.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 9000 человек (погибшие и раненые),

танков ‒ 217 ед,

ББМ – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО — 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники — 374,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: