С начала войны на Волынь переехало более 25 тысяч человек

С начала войны на Волынь переехало более 25 тысяч человек

Для эвакуированных доступен еще десять тысяч мест.

С начала войны, 24 февраля, в Волынской области приняли почти 25,5 тыс. эвакуированных из пострадавших от обстрелов России регионов.

Об этом сообщил глава Волынской военной администрации Юрий Погуляйко.

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По его словам, только за минувшие сутки на Волыни разместили почти тысячу вынужденных переселенцев. На 21 марта свободных мест для поселения со всеми необходимыми условиями около десяти тысяч.

Глава Волынской ОВ подчеркнул, что ситуация на границе спокойная, а в регионе работают все объекты критической инфраструктуры.

Как сообщалось, в результате в Украине уже 67 субъектов хозяйствования из пострадавших регионов намерены переехать на Прикарпатье. Шесть уже перевезли оборудование. В частности, два уже работают и осуществляют выпуск продукции. Четыре приступают к его монтажу.

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