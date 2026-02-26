Война в Украине / © t.me/V_Zelenskiy_official

Более 90 000 украинцев пропали без вести с начала полномасштабной войны, которую развязали Россия против Украины четыре года назад.

Об этом сообщил Государственный уполномоченный Украины по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов в ответ на запрос УП.

По его словам, среди лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, преобладают военнослужащие сектора безопасности и обороны. К нему относятся Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, Национальная полиция, Государственная пограничная служба, Служба безопасности Украины и разведывательные органы.

При этом, как отметил Добросердов, в реестре пропавших без вести указаны как военные, так и гражданские, включая детей, розыск которых продолжается.

«По состоянию на 23.02.2026 в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, внесены сведения о более 90 тыс. человек», — говорится в ответе на информационный запрос.

Напомним, Верховная Рада установила максимальный уровень выплат семьям погибших и пропавших без вести защитников — 15 млн грн. В то же время семьи героев, которые пропали без вести, а впоследствии были признаны погибшими, ранее могли получить большую сумму.

Как пояснили в Минобороны, отныне семьи погибших и пропавших без вести будут получать одинаково справедливую социальную поддержку.