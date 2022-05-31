С начала войны саперы очистили около 500 га территорий, где происходили боевые действия.

С начала войны саперы очистили около 500 га территорий, где происходили боевые действия.

Отряды взрывотехнической службы с начала войны с Россией обезвредили около 1,5 тонны взрывчатых веществ и почти 85 тысяч взрывоопасных объектов.

Об этом заявил заместитель начальника управления взрывотехнической службы Национальной полиции Дмитрий Каракуркчи.

«По освобождению оккупированных территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей были сформированы сводные отряды взрывотехнической службы, которые в общей сложности с начала войны изъяли около 85 тысяч взрывоопасных объектов, около 1,5 тонны взрывчатых веществ, очистили около 500 га территорий, где происходили», – заметил Каракуркчи.

По его словам, одной из важнейших задач является разминирование Зоны отчуждения, Припяти и т.д.

На территории Бучанской и Гостомельской тергромад производится разминирование сельскохозяйственных угодий, важнейших для проведения посевных работ.

«Что касается работы саперов по проверке территорий аграрного сектора, то работа ведется в соответствии с заявками граждан в очередности, определенной важностью этих сельскохозяйственных угодий», - добавил представитель НПУ.

Он подчеркнул, что на не проверенных взрывотехниками территориях нет возможности проводить какие-либо работы: строительные, сельскохозяйственные и т.п. Только после соответствующего разрешения можно ехать и что-то делать.

Добавим, что взрывотехническая служба НПУ насчитывает около 300 человек и ежедневно почти весь ее личный состав привлекается для выполнения работ.

Напомним, в Киевской области тысячи квадратных километров остаются опасными из-за мин.

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