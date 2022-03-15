С начала войны "Укрзалізниця" эвакуировала более 2,5 млн человек

Железная дорога перевозила людей и по территории страны, и за границу.
С начала войны Российской Федерации в Украине "Укрзалізниця" эвакуировала 2,5 миллиона граждан из самых горячих точек нашей страны в более безопасные западные регионы.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
За границу было эвакуировано около 300 тысяч человек.
Подавляющее большинство эвакуированных — женщины и дети, вынужденно покинувшие свои дома в Киеве, Харькове, Днепре и других городах.
Как сообщалось, с начала войны Российской Федерации в Украине погибли 33 работника "Укрзализныци".
Отмечается, что в ночь на 13 марта одна из проводниц погибла непосредственно в рейсе, когда поездом осуществляли эвакуацию жителей Донецкой области.
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