С начала войны "Укрзалізниця" эвакуировала более 2,5 млн человек

С начала войны "Укрзалізниця" эвакуировала более 2,5 млн человек

Железная дорога перевозила людей и по территории страны, и за границу.

С начала войны Российской Федерации в Украине "Укрзалізниця" эвакуировала 2,5 миллиона граждан из самых горячих точек нашей страны в более безопасные западные регионы.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

За границу было эвакуировано около 300 тысяч человек.

Подавляющее большинство эвакуированных — женщины и дети, вынужденно покинувшие свои дома в Киеве, Харькове, Днепре и других городах.

Как сообщалось, с начала войны Российской Федерации в Украине погибли 33 работника "Укрзализныци".

Отмечается, что в ночь на 13 марта одна из проводниц погибла непосредственно в рейсе, когда поездом осуществляли эвакуацию жителей Донецкой области.

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