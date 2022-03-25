С начала войны "Укрзалізниця" вывезла из опасных регионов около трех миллионов украинцев

С начала войны "Укрзалізниця" вывезла из опасных регионов около трех миллионов украинцев

За границу выехало 430 тысяч человек.

С начала войны, которую Россия начала против Украины 24 февраля, "Укрзалізниця" перевезла около трех миллионов украинцев.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правления "Укрзалізниці" Александр Камышин.

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По его словам, именно такое количество граждан Украины переехало с территорий, наиболее подверженных атакам, на более безопасный запад страны.

Кроме того, 430 тысяч человек "Укрзалізниця" перевезла из Украины за границу. В частности, в Пшемысль, Варшаву, Кошице, Будапешт.

Камышин также показал пять самых главных эвакуационных коридоров для защиты населения. "Существование этих коридоров железнодорожники обеспечивают круглосуточно — как только утихают обстрелы. Как только есть возможность восстановить инфраструктуру, мы возвращаемся к поврежденным оккупантами путям и линиям, то и дело чиним их, чтобы процесс спасения жизней и поддержки экономики не останавливался ни на минуту", — подчеркнул председатель правления "Укрзалізниці".

Укрзализныця

Как сообщалось, за прошедшие сутки из Украины выехало более 43 тысяч человек. 28 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке. Всего за сутки 23 марта западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 63 тысяч человек и более 13 тысяч транспортных средств.

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