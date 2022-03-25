С начала войны Укрзализныця эвакуировала из-под обстрелов 3 млн человек и перевезла более 8 тыс. тонн гумпомощи

С начала войны Укрзализныця эвакуировала из-под обстрелов 3 млн человек и перевезла более 8 тыс. тонн гумпомощи

На предприятиях Укрзализныци изготовили 7 тыс. противотанковых ежей.

С начала войны Укрзализныця эвакуировала из мест боевых действий около 3 млн. граждан.

Об этом сообщил глава правления компании Александр Камышин.

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Кроме того, по его словам, удалось перевезти 7 тыс. тонн гуманитарной помощи в пассажирских вагонах и 1,4 тыс. в грузовых вагонах.

Камышин отметил, что на предприятиях Укрзализныци изготовили 7 тыс. противотанковых ежей, а первые 20 железнодорожников получили награду от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Напомним, "Укрзализныця" назначила новый заграничный рейс с сообщением "Львов — Хелм". Цена билетов от 177 грн.

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