С начала войны в Харьковской области погибли 209 человек, среди которых 5 детей

С начала войны в Харьковской области погибли 209 человек, среди которых 5 детей

С начала вторжения россиян полиция Харьковщины задержала 21 злоумышленника.

По состоянию на 09:00 7 марта от ранений во время артобстрелов и боевых действий в Харьковской области погибли 209 человек, среди которых 133 гражданских, в том числе 5 детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

С 24 февраля, защищая Харьковщину от нападения российских войск, погиб 41 военный Вооруженных сил Украины, 4 полицейских, 8 нацгвардейцев, 4 сотрудника Государственной пограничной службы, 4 – Харьковского национального университета воздушных сил, 1 – Службы безопасности Украины, а также 14 бойцов территориальной обороны.

Во время артобстрелов ранены 443 человека, из которых 319 – гражданские.

Также полиция Харьковщины, с начала вторжения оккупантов, задержала 21 подозреваемых.

А именно: задержаны 12 российских военнослужащих, 2 помогающих ДРГ, одного из 2 подозреваемых в умышленном убийстве, а также 4 подозреваемых в имущественных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием.

Напомним, генерал РФ, дававший приказ обстреливать Харьков и регион, родился в Чугуеве.

Сегодня ночью, 7 марта, в Харькове Нацгвардия задержала пилота сбитого российского истребителя.