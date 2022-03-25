С начала войны в Ровенскую область прибыло более 30 тысяч переселенцев

С начала войны в Ровенскую область прибыло более 30 тысяч переселенцев

Все эвакуированные из других регионов лица могут официально зарегистрироваться в ЦНАПе.

С начала войны, которую Россия начала против Украины 24 февраля, Ровенская область приняла 30 227 переселенцев.

Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

По его словам, за последние сутки почти 2500 зарегистрированных лиц остались в области. В общем, сейчас у нас живут люди.

Ситуация в районах:

Ровенский – 17 068 человек;

Дубенский – 6 660 человек;

Сарненский – 4 325 человек;

Варашский – 2 174 человека.

"Вынужденно эвакуированные из других регионов лица могут официально зарегистрироваться в ЦНАПе или в управлении соцзащиты на территории общины, в которой разместились. Наш колл-центр перемещенных лиц только поселяет", — подчеркнул руководитель области.

Как сообщалось, с начала войны "Укрзализныця" перевезла около трех миллионов украинцев с территорий, наиболее подверженных атакам, к более безопасному мероприятию страны. Кроме того, 430 тысяч человек "Укрзалізниця" перевезли из Украины за границу. В частности, в Пшемысль, Варшаву, Кошице, Будапешт.

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