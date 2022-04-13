С начала войны в Украине родилось более 26 тысяч младенцев

С начала войны в Украине родилось более 26 тысяч младенцев

В частности, больше всего на Львовщине и Прикарпатье.

С начала русской войны, 24 февраля, в Украине родилось более 26 тысяч младенцев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Больше детей появилось во Львовской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

"Здоровье и мирное небо им и их родителям", — отметили в сообщении.

Как сообщалось, противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", эффективно помогающие украинским военным бороться с российскими оккупантами, настолько пришлись по вкусу украинцам, что некоторые из них называют так своих детей. Так, новорожденные малыши в Винницкой области и городе Киев получили имена Ян Джевелин и Джавелина соответственно.

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