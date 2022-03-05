С начала войны в Украине в Харьковской области погибли 194 человека, среди них 5 детей

С начала войны в Украине в Харьковской области погибли 194 человека, среди них 5 детей

Ранены во время артобстрелов 433 человека, из которых 312 – гражданские граждане.

По состоянию на 18:00 5 марта с начала вторжения России в Украину от ранений во время артобстрелов и боевых действий погибли 194 человека, среди которых 126 гражданских граждан, в том числе пятеро детей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

С 24 февраля, защищая Харьковщину от нападения вражеских войск, погибли 35 военных Вооруженных сил Украины, 4 полицейских, 6 нацгвардейцев, 4 сотрудника Государственной пограничной службы, 4 – Харьковского национального университета воздушных сил, 1 – Службы безопасности Украины, а также 14 бойцов территориальной обороны .

Ранены во время артобстрелов 433 человека, из которых 312 – гражданские граждане.

С начала вторжения российских войск в Харьковской области полиция задержала 21 злоумышленника.

В порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса задержаны 12 российских военнослужащих, 2 пособия и один участник ДРГ, 2 подозреваемых в умышленном убийстве, а также 4 подозреваемых в имущественных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – около 9000 человек,

танков ‒ 217,

боевых бронированных машин – 900,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО — 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 (информация уточняется),

автомобильной техники — 374,

легкие скоростные катера — 2,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: