С начала войны в Запорожье успешно эвакуировано 114 тысяч человек – Тимошенко

С начала войны в Запорожье успешно эвакуировано 114 тысяч человек – Тимошенко

С первых дней полномасштабной военной агрессии российских оккупантов гуманитарными коридорами в Запорожье было эвакуировано 114 125 человек, из которых 29 405 – дети. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

«Город полностью готов принять вынужденных переселенцев. Только вчера встретили 5558 человек с учетом гуманитарного коридора из Мариуполя и Бердянска», – отметил он.

По словам Тимошенко, для обеспечения всех нужд спасенных людей областной гуманитарный штаб получает соответствующую гуманитарную помощь. В частности, из Кировоградской области поступают тысячи продовольственных наборов, которые затем распределяются между населением.

«За период войны «Укрзализныцей» в Запорожье поступило более 5000 тонн гуманитарной помощи. Встретились с людьми, которые эвакуировались гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье. Сейчас они временно проживают в одном из санаториев Запорожья и обеспечены всем необходимым», – сообщил замглавы ОП.

После общения с переселенцами Тимошенко в очередной раз подчеркнул жестокость и беспринципность российских кафиров и выразил надежду, что люди как можно скорее вернутся в мирный украинский Мариуполь.

Напомним, что во время визита в Днепр Тимошенко отметил работу регионального штаба, ставшего гуманитарным хабом для фронтовых областей Украины.