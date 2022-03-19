С начала войны ВСУ уничтожили более 10 высших командиров армии РФ, из них – не менее шести генералов

С начала войны ВСУ уничтожили более 10 высших командиров армии РФ, из них – не менее шести генералов

Уметь хорошо маршировать в парадной форме отнюдь не значит уметь воевать.

Три недели, прошедшие с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, доказали всему миру, что уметь хорошо маршировать в парадной форме отнюдь не значит уметь воевать.

"Элитные" российские дивизии становятся "элитными" удобрениями для украинского чернозема. Погибают и высокопоставленные русские генералы.

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Об этом сообщает Оперативное командование "Північ" в Facebook.

За три недели войны украинские воины уничтожили более 10 высших командиров армии агрессора, в том числе не менее шести генералов (если считать с росгвардией):

генерал-майор Магомед Тушаев – командир 141 моторизованного полка национальной гвардии РФ;

генерал-майор Виталий Герасимов – первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа России;

генерал-майор Андрей Колесников командующий 29-й армией Восточного военного округа;

генерал-майор Андрей Суховецкий – заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа.

Пятым генералом, который также уехал на концерт Кобзона, стал Олег Митяев, командир 150-й мотострелковой дивизии. Стоит отметить, что 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия презентуется в России как наследница 150-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в 1943 году и участвовала в штурме Рейхстага. Это ее штурмовое знамя открывало московские парады на 9 мая, как "главный символ победы в Великой Отечественной войне". Однако уже в первые 10 дней вторжения в Украину дивизия потерпела разгромное поражение под Мариуполем.

Напомним, шестым рашистским генералом, которого ликвидировали 18 марта, стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев – командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа РФ.

Продолжение следует…

Напомним, в Киеве 18 марта впервые был зафиксирован факт использования россиянами новейшего вооружения, которое спускается на парашютах.

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