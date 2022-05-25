С начала войны зарегистрировано около 20 тысяч военных преступлений – МВД

С начала войны зарегистрировано около 20 тысяч военных преступлений – МВД

С начала войны, которую Россия начала 24 февраля, зарегистрировано около 20 тысяч военных преступлений

Украинское Министерство внутренних дел сотрудничает с международными следователями и иностранными прокурорами. Кроме того, эксперты из-за границы свидетельствуют о правильности выводов украинских специалистов.

Об этом сообщил министр внутренних дел во время прямого эфира телемарафона "Единые новости".

"Фактически сегодня вся команда правоохранительной системы работает над расследованием военных преступлений. Их сегодня зарегистрировано около 20 тыс., из них более 13,5 тыс. зарегистрировано именно сотрудниками полиции", — рассказал руководитель МВД.

По его словам, война изменила подходы и направления работы правоохранителей. Полиция сопровождает эвакуацию и грузы, дежурит на блок-постах, выявляет диверсантов и воюет.

По словам Монастырского, правительство вдвое увеличило количество пиротехников. МВД привлекает иностранных специалистов, а также иностранных партнеров по предоставлению спецтехники для разминирования.

Напомним, Кирилл Буданов рассказал, что у Путина было несколько вариантов действий в отношении Украины перед полномасштабным вторжением 24 февраля. Оставшееся решение о нападении на Украину он принял после обеда 23 февраля.

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