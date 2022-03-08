С начала вторжения РФ в Украине погиб 41 ребенок, 76 получили ранения

До сих пор невозможно установить количество убитых и раненых в Мариуполе и Волновахе.

По состоянию на сегодняшний день с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 41 ребенок, 76 детей получили ранения.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

"Правоохранителями Днепропетровщины из Харькова эвакуированы еще 300 человек. Среди спасенных — мать с тремя детьми, которые ночью попали под обстрел российской артиллерии. По результатам обстрела от ударной волны пострадал один из ее малышей. Также во время разговора с полицейскими женщина сообщила, у нее на глазах погиб соседский ребенок. В г. Дергачи Харьковской области при обстреле российской армии были нанесены удары по Дергачевскому лицею №3 и жилым кварталам города. Минимум трое погибших и 15 раненых, в том числе 4-летний ребенок", — отметила она.

Также, по словам омбудсмена, сегодня утром стало известно еще о четырех раненых гражданских в Донецкой области, в том числе пострадал 14-летний парень.

"До сих пор невозможно установить количество убитых и раненых в городах Мариуполь и Волноваха. Эти города остаются заблокированными российскими оккупационными войсками. В который раз оккупантом обстреляно мирное население г. Николаева. На этот раз оккупанты накрыли артиллерией жилой микрорайон Балабановка в южной части города: повреждено 60 домов. Большинство бомб были кассетными, запрещенными Женевской конвенцией 1949 года для использования во всем мире. Российским врагом за эти дни в г. Харькове атаковано около 30 общеобразовательных школ, 27 детских садов, пять заведений высшего образования, детские интернаты", — сообщила Денисова.

Напомним, священнику, эвакуирующему людей из Харькова, на руку сел белый голубь.

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