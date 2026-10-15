«С нас достаточно»: Зеленский объявил решение по ударам по России

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после трехдневной паузы. Ограничения на эти атаки сняты.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times.

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По словам главы государства, Киев на три дня приостановил атаки на энергетическую инфраструктуру России по просьбе США. Впрочем, Москва не ответила взаимностью и не только продолжила наносить удары по украинской энергосистеме, но и убивать гражданских жителей. За неделю погибли более 100 гражданских.

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Зеленский подчеркнул, что ограничения на удары по российским нефтеперерабатывающим заводам сняты.

«Запрет снят. С нас достаточно», — заявил он.

В то же время президент подчеркнул, что, несмотря на временную паузу, Украина не получала от США предупреждений о пусках баллистических ракет. Кроме того, ограничения Starlink усложнили операции украинских военных на фронте и нанесение ударов по военным объектам агрессора.

Зеленский утверждает, что американские представители угрожали заблокировать разведданные для ВСУ, если удары по энергетике РФ не прекратятся. Впоследствии это объяснили техническим сбоем. Впрочем, президент отверг версию о случайных неисправностях Starlink.

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Отвечая на вопрос, согласится ли Киев снова остановить удары даже если Россия продолжит атаковать украинскую энергетику, Зеленский назвал условие. По его словам, Украина готова рассмотреть такую паузу только в обмен на дополнительные ракеты-перехватчики для систем Patriot. По словам президента, это минимальное требование.

Давление США и российские удары по энергетике

На днях стало известно, что США поставили Украине ультиматум по отношению к России. Речь идет о том, что Киев должен остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Одной из причин давления стали цены на дизельное топливо, рост которых увеличивает расходы американских фермеров в преддверии сезона уборки урожая и промежуточных выборов в Америке.

Россия обвинила Украину в ударах по двум НПЗ — в Саратовской и Рязанской областях. В Офисе Зеленского эту информацию назвали фейком.

В то же время в ночь на 14 октября РФ массированно ударила по энергетике после «перемирия» Трампа. В частности, было применено 39 баллистических ракет и более 120 беспилотников. Под атакой оказались Киев, Киевская область и Харьков.

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