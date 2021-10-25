"С ним надо разбираться": в СНБО рассказали, планируют ли вводить в Украине двойное гражданство

"С ним надо разбираться": в СНБО рассказали, планируют ли вводить в Украине двойное гражданство

Патриотически настроенные украинцы в разных странах мира должны иметь право на двойное гражданство, считает Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов озвучил позицию насчет двойного гражданства в Украине. По его мнению, патриотически настроенные украинцы в разных странах мира должны иметь право на двойное гражданство.

Об этом секретарь СНБО сообщил в интервью РБК-Украина.

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Алексей Данилов также выразил сомнение, могут ли лица с двойным гражданством, получить допуск к государственной службе.

"Другой вопрос, должны ли люди, имеющие двойное гражданство, иметь допуск к государственной службе. Мы должны как страна защищаться от этого. Это все нужно прописать, чтобы потом не было разночтений при использовании этого гражданства", — заявил секретарь СНБО.

Он добавил, что вопрос двойного гражданства должен решаться на законодательном уровне, и сейчас в Раде есть несколько законопроектов, касающихся этих процессов.

Напомним, СНБО поручил Кабмину разработать законопроект о двойном гражданстве. По словам Алексея Данилова, вопрос двойного гражданства является крайне важным для государства.

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