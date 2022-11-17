С ночи 18 ноября в Черкасской области вводят аварийные отключения света: какой график

С ночи 18 ноября в Черкасской области начнутся аварийные отключения электроэнергии. Отмечается, что период отключения будет три часа, но может быть и дольше.

Отключения в Черкасской области связаны с критической ситуацией в объединенной энергосистеме страны из-за большого количества поврежденных энергообъектов. В настоящее время питание области осуществляется с ограничением мощности.

Об этом сообщают Черкассыоблэнерго и глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Аварийные отключения будут применять в две очереди: на три часа будут выключать электроэнергию и на три часа включать. Возможны изменения в часах отключения/включения по распоряжению диспетчера НЭК "Укрэнерго" без предупреждения", — говорится в сообщении.

По словам Табурца, сейчас специалисты "Черкассыоблэнерго" работают над разработкой и оптимизацией графиков аварийных отключений и пытаются уточнить часы отключений и включений. Их обещают обнародовать в ближайшее время.

"Прошу выдержки и терпения! Мы должны удержать наш энергофронт!" – призвал руководитель Черкасской ОВА.

Ранее глава Ровенской ОВА Виталий Коваль рассказал, что существует три типа отключений: плановое, аварийное и экстренное. Впрочем, свет может выключаться не по заранее спланированным графикам из-за непредвиденных ситуаций.

Тем временем в ДТЭК уже готовятся, что в некоторых регионах света не будет по несколько дней. "Мы сейчас будем, к сожалению, говорить не о плановых отключениях электроэнергии, а о плановых включениях в некоторых регионах, а их много. К сожалению, количество часов, в течение которых будут эти плановые включения, — два-три часа максимум", — рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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