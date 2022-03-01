"С ночи в Херсоне мало что изменилось" — мэр города сделал заявление

"С ночи в Херсоне мало что изменилось" — мэр города сделал заявление

Игорь Колыхаев заверил, что ситуация в городе – под контролем.

На сайте Херсонского городского совета опубликовали утреннее обращение городского головы Игоря Колихаева к жителям города.

Сегодня ночью мало что изменилось. Сегодня задачей номер один остается контроль над работой магазинов, аптек и т.д. Весь городской функционал – в штатном режиме: уборка, вывоз мусора, транспорт. Вчера мы открыли счета для финансовой поддержки города, и люди со всего мира начали нам ее предоставлять. Но самое ценное в этих переводах даже не суммы, а написанные назначения платежей: "Херсон — в сердце", "Держитесь, родные", "Русский корабль иди на...", Мы выстоим", — говорится в обращении.

Ранее стало известно, что вчера была разбита колонна российской техники, но Херсон фактически в осаде. Обстреляли село Чернобаевки, местные говорят, что есть поврежденные дома.

Херсон фактически оцеплен, вокруг много российской техники, оккупанты устанавливают там блокпосты. Уже есть блокпост в Шуменском микрорайоне города. Херсонцы перекрывают дороги, чем могут. Вчера уже в магазины было тяжело поставлять продукты. Вода, свет есть. Коммунальные службы работают. Вчера эвакуировали людей из пригорода Херсона вблизи Антоновского моста.