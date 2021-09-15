"С ноги х*рь": в Луцке на территории школы произошла жестокая драка между школьниками (видео)

Очевидцы события не пытались вмешаться, а подбадривали одного из них и "советовали", куда лучше ударить.

В Луцке в общеобразовательной школе №16 произошла драка между школьниками. Дети дрались кулаками в голову и ногами по почкам.

Видео драки выложили в телеграмм-канале "Новости Луцка и Волыни. Конкурент".

"Поединок" дети устроили на территории школьного сада. На кадрах видно, как двое мальчиков кулаками выясняли отношения. Один из них повалил другого и бил кулаками в голову и по почкам. При этом очевидцы события не пытались вмешаться, а подбадривали одного из них и "советовали", куда лучше ударить и снимали драку на телефон.

"С ноги х*ярь", — выкрикивал кто-то из "зрителей".



Директор школы, где произошла драка школьников, Василий Троцкий сообщил, что драки в школе случаются не часто, а с родителями участников конфликта уже провели беседу.

"Я отрицать такой случай не буду, потому что мы уже вчера с шести часов до половины девятого разбирались вместе с родителями. Драка была — участниками были учащиеся среднего звена. У мальчиков на бытовом уровне возник конфликт во время перерыва, а затем, когда они шли домой, вы уже видели, что произошло. Я думал, что состояние здоровья пострадавшего мальчика будет гораздо сложнее, но он обратился к медсестре вчера и сказал, что упал. Сегодня она его осмотрела — и признаков избиения как таковых нету. Мальчик на обучении сегодня", — рассказал Василий Троцкий.

Директор создал специальную комиссию по расследованию инцидента.

"Расследование проводится, и я думаю, что мы сделаем выводы. Родители, конечно, осуждают такое поведение детей. Мама пострадавшего мальчика сказала, что претензий к обидчику ее сына не имеет, но хочет, чтобы мы во всем разобрались. Поэтому сегодня на совете профилактики этот вопрос будет поднят вместе с родителями", — добавляет глава учреждения.

Он также сообщил, что с детьми проведут беседы по поводу употребления нецензурных слов.

В Луцке на территории школы подрались ученики

Напомним, что в Мелитополе Запорожской области медучреждении произошла драка. Подрались хирург и отец мальчика, которые пришли на осмотр.

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