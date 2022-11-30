С нового года оккупанты собираются учить украинских студентов по "российским стандартам"

Российские захватчики хотят мониторить образовательные программы университетов, проводить анализ учебных планов, дисциплин, модулей и других компонентов образовательных программ.

На временно захваченных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей оккупанты заставят студентов учиться по "российским стандартам".

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства образования и науки, передают пропагандистские РосСМИ.

Обучение студентов по так называемым "российским стандартам" должно начаться с 1 сентября 2023 года, но анонсировано уже сейчас.

"В новых регионах состоится мониторинг образовательных программ университетов, анализ учебных планов, дисциплин, модулей и других компонентов образовательных программ", – говорится в заявлении.

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне на оккупированном Донбассе прикрываются студентами как "живым щитом".

В захваченном городе Енакиево враг готовит принудительно мобилизованных с территории ОРДЛО в ряды оккупантов.

Ранее в оккупированном Симферополе бывшего преподавателя Белогорского техникума арестовали за публикацию в российской соцсети украинской песни "Красная калина".

Советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко рассказал, что в захваченном Мариуполе россияне установили заоблачные цены на продукты питания, а восстанавливать разрушенную инфраструктуру никто не собирается.

В то же время советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Украина уже через полгода может вернуть оккупированный Крым.

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