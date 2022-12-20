С Новым годом 2023: поздравления в стихах, прозе и картинках друзьям, родным и коллегам

Новый год — праздник, которого ждут и взрослые, и дети. Хотя сегодня из-за войны праздничного настроения практически нет, надежда на светлое будущее и исполнение желаний все же теплится в душе каждого украинца. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Новым годом 2023, годом Кролика, чтобы вы могли пожелать самым родным людям счастья, благополучия и скорейшей победы.

По восточному календарю покровителем и животным-символом Нового года 2023 года станет Черный Водяной Кролик. Как известно это домашнее животное. Астрологи считают, что он уважает добродушных и семейных людей. Поэтому очень важно поздравить с Новым годом всех своих друзей, родных и коллег. В эти трудные для Украины времена каждое теплое слово дарит хотя бы тень улыбки и желание жить дальше и продолжать борьбу.

Поздравления с Новым годом 2023 года: своими словами и в стихах

С Новым годом поздравляю!

С годом Кролика тебя!

Этот год прожить желаю

И надеясь, и любя,

И победы собирая,

Отдыхая и трудясь.

А мечта твоя большая

Непременно чтоб сбылась!

С Новым годом 2023 / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю с годом Кролика! Перевернутая страница в прошлом году и открыта новая, в которой ты автор. Желаю написать самый лучший сценарий на весь год, где будет любовь, благополучие, везение и конечно же счастье! Пусть все самое прекрасное и чудесное случится в твоем пути. С 2023 годом!

С Новым годом 2023 / Фото: ТСН.ua

***

Вновь год Кролика к нам мчится,

Мы желанье загадаем —

Обязательно случится

Всё, что только пожелаем!



Будем вновь стремиться к цели —

Обязательно достигнем!

И у жизни "на прицеле"

Её таинства постигнем!...

С Новым годом 2023 / Фото: ТСН.ua

***

В этот прекрасный праздник, Новый год, примите мои искренние поздравления! Пусть зайка на своих мягких кавычках принесет радость, смех, хорошее настроение, тепло домашнего очага и счастья! Желаю исполнения самых сокровенных желаний!

С Новым годом 2023 / Фото: ТСН.ua

***

С годом Кролика тебя

Поздравляют все друзья

И желают в этот год

Жить уж вовсе без невзгод,

Много петь, плясать, смеяться

И счастливо улыбаться,

Позитив везде искать,

Всех собою вдохновлять!

С Новым годом 2023 / Фото: ТСН.ua

***

Новогодний кролик уже под дверью. Желаю встретить грядущий 2023 год в кругу близких и преданных друзей. Пусть полосатый тигр заберет с собой все тревоги и заботы, а пушистый заяц доставит новые радости. Удачи, везения и безграничного счастья в новом году!

С Новым годом 2023 / Фото: ТСН.ua

***

Пускай Кролик бодро в дом скорей войдет,

Достаток, счастье и удачу вам он принесет,

Пусть длинным ушком Кролик шевелит,

Жизнь вашу в чудную сказку превратит,

Желаю в Новом году вам процветать,

Бед, несчастий и проблем никогда не знать.

С Новым годом 2023 / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю с Новым годом Кролика! Пусть скорее прискачет этот пушистый зверь и смахнет своими длинными ушами все беды и неприятности уходящего года. Желаю, чтобы впереди у нас были только хорошие и светлые события, чтобы нас окружали добрые и веселые люди, а в наших домах было уютно, тепло и мирно. Счастливого вам Нового года, поздравляю!

С Новым годом 2023 / Фото: ТСН.ua

***

Дорогие мои, хорошие,

Поздравляю! Вот год и настал!

Я желаю, чтоб просто каждому

Он хорошим подарком стал.



Чтобы Кролик пушистый, ласковый

Не обидит, не подведёт.

Пусть с небес благодать чудесная

Всех кто дорог вам бережёт!

С Новым годом 2023 / Фото: ТСН.ua

***

С удивительным годом Кролика! Не обращайте внимания на проблемы и переживания, выбросьте из головы проблемы и неудачи!

С Новым годом 2023 / Фото: ТСН.ua

***

Поздравления с Новым годом 2023 года коллегам

В ежедневном нашем беге

Счастья мы не замечаем.

С наступающим, коллеги,

От души вас поздравляю!



Пусть он будет самым добрым,

Этот яркий год грядущий,

Увеличит нам доходы,

Будни сделает все лучше.



Отпуска продлит, чтоб к морю

Выезжали мы почаще,

А печали все и горе

Заберет год уходящий!

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