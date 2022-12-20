С Новым годом 2023: поздравления в стихах, прозе и картинках друзьям, родным и коллегам

Новый год — праздник, которого ждут и взрослые, и дети. Хотя сегодня из-за войны праздничного настроения практически нет, надежда на светлое будущее и исполнение желаний все же теплится в душе каждого украинца. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Новым годом 2023, годом Кролика, чтобы вы могли пожелать самым родным людям счастья, благополучия и скорейшей победы.
По восточному календарю покровителем и животным-символом Нового года 2023 года станет Черный Водяной Кролик. Как известно это домашнее животное. Астрологи считают, что он уважает добродушных и семейных людей. Поэтому очень важно поздравить с Новым годом всех своих друзей, родных и коллег. В эти трудные для Украины времена каждое теплое слово дарит хотя бы тень улыбки и желание жить дальше и продолжать борьбу.
Поздравления с Новым годом 2023 года: своими словами и в стихах
С Новым годом поздравляю!
С годом Кролика тебя!
Этот год прожить желаю
И надеясь, и любя,
И победы собирая,
Отдыхая и трудясь.
А мечта твоя большая
Непременно чтоб сбылась!
***
Поздравляю с годом Кролика! Перевернутая страница в прошлом году и открыта новая, в которой ты автор. Желаю написать самый лучший сценарий на весь год, где будет любовь, благополучие, везение и конечно же счастье! Пусть все самое прекрасное и чудесное случится в твоем пути. С 2023 годом!
***
Вновь год Кролика к нам мчится,
Мы желанье загадаем —
Обязательно случится
Всё, что только пожелаем!
Будем вновь стремиться к цели —
Обязательно достигнем!
И у жизни "на прицеле"
Её таинства постигнем!...
***
В этот прекрасный праздник, Новый год, примите мои искренние поздравления! Пусть зайка на своих мягких кавычках принесет радость, смех, хорошее настроение, тепло домашнего очага и счастья! Желаю исполнения самых сокровенных желаний!
***
С годом Кролика тебя
Поздравляют все друзья
И желают в этот год
Жить уж вовсе без невзгод,
Много петь, плясать, смеяться
И счастливо улыбаться,
Позитив везде искать,
Всех собою вдохновлять!
***
Новогодний кролик уже под дверью. Желаю встретить грядущий 2023 год в кругу близких и преданных друзей. Пусть полосатый тигр заберет с собой все тревоги и заботы, а пушистый заяц доставит новые радости. Удачи, везения и безграничного счастья в новом году!
***
Пускай Кролик бодро в дом скорей войдет,
Достаток, счастье и удачу вам он принесет,
Пусть длинным ушком Кролик шевелит,
Жизнь вашу в чудную сказку превратит,
Желаю в Новом году вам процветать,
Бед, несчастий и проблем никогда не знать.
***
Поздравляю с Новым годом Кролика! Пусть скорее прискачет этот пушистый зверь и смахнет своими длинными ушами все беды и неприятности уходящего года. Желаю, чтобы впереди у нас были только хорошие и светлые события, чтобы нас окружали добрые и веселые люди, а в наших домах было уютно, тепло и мирно. Счастливого вам Нового года, поздравляю!
***
Дорогие мои, хорошие,
Поздравляю! Вот год и настал!
Я желаю, чтоб просто каждому
Он хорошим подарком стал.
Чтобы Кролик пушистый, ласковый
Не обидит, не подведёт.
Пусть с небес благодать чудесная
Всех кто дорог вам бережёт!
***
С удивительным годом Кролика! Не обращайте внимания на проблемы и переживания, выбросьте из головы проблемы и неудачи!
***
Поздравления с Новым годом 2023 года коллегам
В ежедневном нашем беге
Счастья мы не замечаем.
С наступающим, коллеги,
От души вас поздравляю!
Пусть он будет самым добрым,
Этот яркий год грядущий,
Увеличит нам доходы,
Будни сделает все лучше.
Отпуска продлит, чтоб к морю
Выезжали мы почаще,
А печали все и горе
Заберет год уходящий!
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