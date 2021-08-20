С ножом в руке на перилах 5 этажа: в Николаеве молодой человек пытался покончить с собой (видео)

С ножом в руке на перилах 5 этажа: в Николаеве молодой человек пытался покончить с собой (видео)

Мужчина поссорился с любимой и решил покончить с собой.

В Николаеве местные жители обратились в полицию и заявили, что на улице Шоссейной молодой человек стоит за металлической конструкцией балкона на пятом этаже квартиры и угрожает покончить с жизнью.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Для спасения парня на место прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики.

Как выяснилось, молодой человек решил покончить с собой из-за недоразумения и ссоры с любимой. Именно поэтому он перелез через перила балкона, прихватив с собой нож.

В результате длительных переговоров он передумал. Убедившись, что он не нанес себе физического вреда, правоохранители передали молодого бригаде "скорой" для оказания медицинской помощи.

Напомним, в Мукачево Закарпатской области 19-летняя девушка опубликовала в соцсетях пост о неразделенной любви, после чего прыгнула с крыши многоэтажки.

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