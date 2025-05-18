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- Украина
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С оккупации вернули 15-летнего парня, который 3 года не видел отца
С оккупации вернули 15-летнего парня, который не видел своего отца более трех лет.
С оккупированной Россией территории удалось вернуть отцу 15-летнего парня, который три года не видел своего отца.
Трогательной историей поделился уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Юноша вместе с мамой проживал на оккупированной территории Украины. После смерти матери из-за болезни в 2022 году остался проживать совместно с тетей, бабушкой и дедушкой. Однако мальчик мечтал вернуться к отцу на подконтрольную Украине территорию.
«Самостоятельно осуществить мечту о воссоединении и вернуть ребенка отец не мог. Именно поэтому папа мальчика обратился к Офису Омбудсмана. Наша команда помогла в возвращении юноши и поддерживала отца до возвращения ребенка», — отметил омбудсман.
Парня удалось вернуть благодаря привлечению страны-посредника Государства Катар.
Напомним, по словам президента Украины Зеленского, Россия похитила около 20 тысяч украинских детей — и это лишь количество, которое удалось установить официально.