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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
470
Время на прочтение
1 мин

С оккупации вернули 15-летнего парня, который 3 года не видел отца

С оккупации вернули 15-летнего парня, который не видел своего отца более трех лет.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Удалось воссоединить семью: отца и сына.

Удалось воссоединить семью: отца и сына. / © Дмитрий Лубинец facebook

С оккупированной Россией территории удалось вернуть отцу 15-летнего парня, который три года не видел своего отца.

Трогательной историей поделился уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Юноша вместе с мамой проживал на оккупированной территории Украины. После смерти матери из-за болезни в 2022 году остался проживать совместно с тетей, бабушкой и дедушкой. Однако мальчик мечтал вернуться к отцу на подконтрольную Украине территорию.

«Самостоятельно осуществить мечту о воссоединении и вернуть ребенка отец не мог. Именно поэтому папа мальчика обратился к Офису Омбудсмана. Наша команда помогла в возвращении юноши и поддерживала отца до возвращения ребенка», — отметил омбудсман.

/ © Дмитрий Лубинец facebook

© Дмитрий Лубинец facebook

Парня удалось вернуть благодаря привлечению страны-посредника Государства Катар.

Напомним, по словам президента Украины Зеленского, Россия похитила около 20 тысяч украинских детей — и это лишь количество, которое удалось установить официально.

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Дата публикации
Количество просмотров
470
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