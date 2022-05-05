С оккупированного Энергодара в Запорожье сегодня можно выехать на собственном авто — мэр Орлов

С оккупированного Энергодара в Запорожье сегодня можно выехать на собственном авто — мэр Орлов

Сегодня, 5 мая, жители временно оккупированного россиянами Энергодара могут выехать из города в Запорожье.

Выехать из Энергодара можно на собственном автомобиле через Васильевку-Каменское.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов на своем канале в Telegram.

"5 мая на собственном транспорте из Энергодара в Запорожье через Васильевку–Каменское и в обратном направлении есть возможность проехать. В случае изменения оперативной ситуации на линии столкновения возможны ограничения движения по указанным направлениям!", — сообщил Орлов.

Напомним, 3 мая российские оккупанты запретили руководителям Запорожской атомной электростанции выезжать из города даже по служебным делам.

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