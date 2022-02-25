С оккупированного Крыма на материковую Украину отправляется российская военная техника: видео

С оккупированного Крыма на материковую Украину отправляется российская военная техника: видео

В колонне – танки, системы залпового огня и военные грузовики.

Вблизи города Джанкоя на территории временно оккупированного Крыма в пятницу, 25 февраля, была замечена колонна из десятков единиц бронетехники, самоходных систем залпового огня и грузовиков для перевозки пехоты.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист "1+1" Андрей Цаплиенко, опубликовав видео.

"Джанкой, в сторону материковой Украины вышла колонна российской военной техники", – подписал он опубликованные кадры.

Напомним, в пятницу, 25 февраля, в Херсоне раздается тревожная сирена. Всех жителей города просят спрятаться в бомбоубежищах.

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