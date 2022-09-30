С октября начнут действовать новые штрафы: украинцам напомнили о ПДД

С 1 октября 2022 года по 1 мая 2023 года водителям в Украине будут выписывать новые штрафы. Какие именно читайте в материале ТСН.ua.

Согласно правилам дорожного движения, с 1 октября 2022 года по 1 мая 2023 года водители должны за пределами населенных пунктов включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. За нарушение данной нормы будут штрафовать. Традиционно с 1 мая по 1 октября это правило отменяется.

Необходимость включать ближний свет фар или дневные ходовые огни вне населенных пунктов даже днем объясняется тем, что световой день сокращается, а погодные условия ухудшаются. Поэтому транспортные средства становятся менее заметными в условиях ограниченной видимости. При этом возрастает риск попасть в ДТП – примерно на 15%.

В п.9.8 ПДД сказано: " С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар. В условиях недостаточной видимости на механических транспортных средствах средствах можно включить дальний свет фар или дополнительно противотуманные фары при условии, что это не будет ослеплять других водителей ”.

Если в этот период за пределами населенных пунктов водитель двигается без включенного ближнего света фар или дневных ходовых огней, патрульные полицейские имеют право составить протокол ( ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях). По этой статье штраф составляет от 425 до 510 гривен.