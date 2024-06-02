"С октября начнутся сдвиги": ясновидящая дала прогноз об окончании войны в Украине

Начиная с октября 2024 года, начнется постепенное прекращение обстрелов Украины.

Такой прогноз дала ясновидящая Аполлинария.

"Мы приближаемся к свету в конце тоннеля. Мы приближаемся к тому, что будет понятно, к какой точке договорятся и на каком основании прекратятся смерти людей. Это прекращение пусков ракет, взрывов. Не сразу прекращение прифронтовых каких-то зон, это будет постепенная история. Прежде всего, это какие-то массированные обстрелы и тревоги, которые просто расшатали всю психику людей. Это будет первое прекращение, и с осени, с октября этого года, начнутся сдвиги в эту сторону", — сказала она.

Ясновидящая также объяснила, много ли у РФ ресурса бомбить украинцев.

"Я думаю, что ресурса там больше, чем мы можем себе представить. Ресурса там много, и он действительно неравен по силам. Поэтому прекращение будет тогда, когда есть какой-то международный пакт – по каким-то причинам и каким пунктам договариваемся хотя бы на первом этапе. Эти пакты, я думаю, что будет не один, все это будет происходить постепенно", — добавила она.

Ранее известный мольфар сообщил, что вскоре могут завершиться активные боевые действия, однако полного прекращения войны пока ожидать не стоит.

Что предвещали Ванга и Нострадамус об окончании войны в Украине читайте в новости.

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