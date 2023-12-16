"С Орбаном еще придется иметь дело": депутат о блокировании Украины 50 миллиардов от ЕС

После того, как премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложит вето на 50 миллиардов долларов для Украины от ЕС, он назвал условие, при котором можно его разблокировать. Так что Украине еще придется иметь с ним дело.

Об этом сказал народный депутат из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев в эфире телемарафона.

"К сожалению, нам придется иметь дело еще с Орбаном, а может не только с Орбаном в течение всего этого времени нашего вступления в ЕС и, в принципе, и после вступления. Потому что он может блокировать и изнутри любое решение и, в в том числе, для решений, касающихся и европейских стран", – отметил он.

Он отмечает, что у нас, к сожалению, нет иного выбора.

"Поэтому у нас нет другого выбора, у нас нет, к сожалению, других соседей, мы должны сотрудничать с ними и находить рычаги влияния на них, и я думаю, что не только финансовые", — подчеркнул он.

Вето от Венгрии: что известно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что фактически перечеркнул помощь Украине от Европейского Союза.

Впоследствии Орбан заявил, что разблокирует пакет, если блок выплатит Венгрии все замороженные средства.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что решение Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз не имеет практического значения. По его словам, Венгрия в дальнейшем может прибегнуть к "инструменту жесткого вето".

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