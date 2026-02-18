С осени все изменилось: Зеленский назвал черту, которую пересек Лукашенко

Зеленский объяснил, почему ввел санкции против Лукашенко / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский объяснил свое решение ввести санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко после 4 лет полномасштабной войны.

Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении за 18 февраля.

Он пояснил, что санкции — это ответ Украины на все большее втягивание Беларуси в войну России.

«Лукашенко привык торговать суверенитетом своего государства и сдал множество интересов Беларуси, сдал россиянам. Даже полномасштабную войну Россия принесла в Украину, в том числе, с территории Беларуси, и это факт. Но долгое время Лукашенко все же воздерживался от прямых своих жестких действий в пользу России», — признал Зеленский.

Однако, по его словам, с осени прошлого года Украина фиксирует на территории Беларуси ретрансляторы, работающие в поддержку ударных дронов. Именно благодаря этим ретрансляторам Россия осуществляла удары по северным регионам: от Киева и Киевской области до Волынской. В частности, это были удары по энергетике и железной дороге.

«Также, к сожалению, Лукашенко продолжает подыгрывать Путину в его опасной геополитической игре с „Орешником“, это общеевропейская угроза. Также Беларусь и дальше используют в качестве базы поставок компонентов, оборудования, техники для российской армии. По совокупности всего этого мы тоже меняем политику и будем отвечать адекватно угрозе. В Минске это должны понимать», — сказал Зеленский.

Санкции против Лукашенко он назвал «политическим сигналом».

«Я поручил внимательно изучить все схемы Лукашенко и его сообщников. Мы будем противодействовать более ощутимо. И будем работать с нашими партнерами в регионе и всей Европе, также с глобальными партнерами, чтобы они полностью осознавали, с чем имеют дело, когда речь идет о режиме в Беларуси. Беларусь — страну, людей, народ — нельзя терять для Европы. Но эту личность, которая ставит Беларусь на службу России, точно стоит „потерять“», — подытожил Зеленский.

