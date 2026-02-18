- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 968
- Время на прочтение
- 2 мин
С осени все изменилось: Зеленский назвал черту, которую пересек Лукашенко
По словам Зеленского, на территории Беларуси ретрансляторы поддерживают работу ударных дронов РФ во время атак.
Президент Владимир Зеленский объяснил свое решение ввести санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко после 4 лет полномасштабной войны.
Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении за 18 февраля.
Он пояснил, что санкции — это ответ Украины на все большее втягивание Беларуси в войну России.
«Лукашенко привык торговать суверенитетом своего государства и сдал множество интересов Беларуси, сдал россиянам. Даже полномасштабную войну Россия принесла в Украину, в том числе, с территории Беларуси, и это факт. Но долгое время Лукашенко все же воздерживался от прямых своих жестких действий в пользу России», — признал Зеленский.
Однако, по его словам, с осени прошлого года Украина фиксирует на территории Беларуси ретрансляторы, работающие в поддержку ударных дронов. Именно благодаря этим ретрансляторам Россия осуществляла удары по северным регионам: от Киева и Киевской области до Волынской. В частности, это были удары по энергетике и железной дороге.
«Также, к сожалению, Лукашенко продолжает подыгрывать Путину в его опасной геополитической игре с „Орешником“, это общеевропейская угроза. Также Беларусь и дальше используют в качестве базы поставок компонентов, оборудования, техники для российской армии. По совокупности всего этого мы тоже меняем политику и будем отвечать адекватно угрозе. В Минске это должны понимать», — сказал Зеленский.
Санкции против Лукашенко он назвал «политическим сигналом».
«Я поручил внимательно изучить все схемы Лукашенко и его сообщников. Мы будем противодействовать более ощутимо. И будем работать с нашими партнерами в регионе и всей Европе, также с глобальными партнерами, чтобы они полностью осознавали, с чем имеют дело, когда речь идет о режиме в Беларуси. Беларусь — страну, людей, народ — нельзя терять для Европы. Но эту личность, которая ставит Беларусь на службу России, точно стоит „потерять“», — подытожил Зеленский.
Ранее в МИД объяснили, почему санкции против Лукашенко ввели именно сейчас.