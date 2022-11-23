С освобождением Херсона началась новая фаза войны: израильский эксперт

Сейчас очень важно, кто как воспользуется вышедшими из Херсона освободившимися силами, говорит эксперт.

После деоккупации Херсона война перетекла в новую фазу и теперь Украине важно грамотно воспользоваться освободившимися силами.

Такое мнение в эфире Апостроф ТВ высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

Он отметил, что после освобождения Херсона линия фронта существенно сократилась и враг начинает накапливать войска на левом берегу Херсонщины. В то же время у Украины также в определенном смысле развязались руки и освободились огромные силы, которые давили на Херсонский плацдарм.

"Мы переходим в такую фазу, когда российская армия не имеет откровенно уязвимого места. И теперь очень важно, кто как воспользуется вышедшими из Херсона освобожденными силами. И это ключевой момент, это какой-то новый этап войны, хотя задним числом может оказаться, что все идет по-прежнему и особенно не отличается от того, что было раньше", — резюмировал эксперт.

Освобождение Херсона

11 ноября во время успешного контрнаступления ВСУ освободили Херсон от российских войск.

Эксперты отмечают, что для Вооруженных сил Украины важно развить успех и не дать армии РФ отдохнуть, поэтому они могут перейти к активным действиям в ближайшее время. В свою очередь, оккупанты перегруппируют войска, которые покинули Херсон, чтобы усилить другие направления.

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