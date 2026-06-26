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"С переломанными лапами и в крови": в Одессе работники ТЦК похитили и выбросили чужую собаку (видео)
Зоозащитники обвиняют работников одесского ТЦК в жестоком обращении с животным. Собака, которого забрали от военнообязанного, впоследствии был найден с тяжелыми травмами.
В Одессе разгорелся громкий скандал из-за травмированной собаки, которую якобы похитили представители ТЦК и СП во время мобилизационных мероприятий. Волонтеры обратились к правоохранителям, тогда как в военкомате озвучили собственную версию событий.
Об этом сообщили в общественных организациях Animal SOS Odessa, UAnimals и прокомментировали в Одесском областном ТЦК.
Скандал с работниками ТЦК и собакой в Одессе — что известно
Как заявили в организации Animal SOS Odessa, владелец собаки сбежал во время мобилизационных мероприятий ТЦК. После этого военные забрали животное, а затем его обнаружили в другом районе города с тяжелыми травмами.
«Сотрудники ТЦК сегодня намеренно забрали собаку у сбежавшего мужчины, а позже эта несчастная собачка была найдена в другом месте с переломанными лапами и в крови«, — говорится в заявлении зоозащитников.
Представители сообщества сообщили, что готовят официальное обращение в полицию из-за возможного жестокого обращения с животным. Они выясняют детали происшествия и пытаются установить личность владельца собаки.
Заявление в полицию и состояние собаки
В то же время в UAnimals заявили, что уже обратились в полицию, чтобы установить все обстоятельства ситуации. Что касается собаки, то ее ждет операция.
«Сетью распространяется информация, что в Одессе собаку нашли с сильными травмами после того, как ее забрали у опекуна в автомобиль ТЦК. Попечительница собаки сообщает, что животное дома и его готовят к операции. В настоящее время ветеринарных выводов у нас нет, поэтому не знаем, в каком состоянии животное. Ждем ответа от владелицы собаки. 25 июня UAnimals подали заявление в полицию, чтобы выяснить все обстоятельства«, — говорится в заявлении зоозащитников.
В своем заявлении они просят:
изъять и проверить записи из бодикамер полицейских и представителей ТЦК, а также другие доступные видеоматериалы;
дать правовую оценку основаниям извлечения животного;
в случае подтверждения жестокого обращения, привлечь виновных к ответственности по закону.
«Пока мы ждем официального ответа от правоохранителей. Если потребуется, обратимся в Государственное бюро расследований, чтобы проверить возможные неправомерные действия должностных лиц», — добавили в UAnimals.
Реакция Одесского ТЦК
Свою реакцию на ситуацию также предоставили в Одесском областном ТЦК и СП.
«Собака сама забежала в бус и это видно на видео. Затем, через 50 метров эта собака была выпущена. Собака сама испугалась этой ситуации», — сообщили в комментарии для ТСН.ua в пресс-службе областного военкомата.
К слову, в Кропивницком мужчину во время проверки документов забрали в ТЦК прямо из машины вместе с 8-летней дочерью. Ребенок провел в военкомате более 10 часов. По словам адвоката, отец просил дать время, чтобы устроить ребенка, но ему отказали и заставляли пройти ВВК. Около полуночи ювенальная превенция забрала девочку из ТЦК и передала матери. Полиция проводит проверку.