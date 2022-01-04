С перерезанием ленты и воздушными шарами: в Ровенской области "торжественно" открыли школьный туалет (фото)

С перерезанием ленты и воздушными шарами: в Ровенской области "торжественно" открыли школьный туалет (фото)

Строительство туалета длилось с 2019 года.

В Ровенской области "торжественно", с перерезкой ленты, открыли школьный туалет.

Об этом стало известно из сообщения в Facebook учебного заведения.

Инцидент произошел в лицее села Тишица Ровенского района (бывший Березновский район)

"Долгожданное событие произошло в стенах Тишицкого лицея. Здесь открыто внутренний туалет. Более 470 человек лицея — участников образовательного процесса искренне благодарны всем, кто приобщился к этому важному делу", — говорится в сообщении.

Руководство лицея "рассыпало слова благодарности" местным властям за открытие туалета.

Заместитель директора областного департамента образования и науки Марина Пашковская прокомментировала инцидент и призвала с пониманием отнестись к педагогам, сообщает "Радио Трек".

"Что могу сказать — умели готовить, но не умели подать. Конечно, торжественное открытие туалетов с перерезкой лент – это слишком. Впрочем, это последнее общеобразовательное учреждение в Березновской громаде, где до сих пор не было внутренней туалеты. Может, поэтому люди воспринимают это, как весомое событие", — отметила Пашковская.

По ее словам, на достройку этого туалета было потрачено почти 1,5 млн грн из госбюджета и около 2,5 млн грн из бюджета Березновской ТГ. Строили туалет с 2019 года.

Пашковская рассказала, что внутренние туалеты отсутствуют в отдельных помещениях 86 школьных заведений Ровенской области.

Напомним, что в России торжественно открыли деревянный туалет для водителей автобусов.

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