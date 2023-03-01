С первым днем весны: картинки на украинском языке, поздравления в прозе и стихах

ТСН.ua собрал для вас поздравления с первым днем весны. Чтобы вы могли подарить улыбку и немного тепла своим родным, друзьям, знакомым.

Хотя 1 марта за окном все еще часто плохая погода, солнечных дней становится больше. И, конечно, это радует. Если вы хотите поделиться хорошим настроением с родными и близкими, можно отправить им поздравления с первым днем ​​весны.

Поздравления с первым днем ​​весны: своими словами и в стихах

Солнышко, веселая капель… кажется, ветерок несет нам весну из дальних стран, а мы не может насладиться ею, ведь теперь каждый день будет особенно светлый и прекрасный! Прими мои поздравления с первым днем ​​весны и пожелания безоблачного, по-весеннему солнечному небу!

С первым днем весны: картинки / Фото: ТСН.ua

***

С Первым днем весны прекрасной!

Пусть она подарит счастье,

Прорастит успехов много,

Укрепит ими дорогу.



Как подснежником чудесным,

Жизнь украсит теплотой

И весенним солнцем нежным

Освещает день любой.



Пусть уйдет печаль со снегом —

Смоет талая вода,

И придет ей на замену

Мир, любовь и доброта!

С первым днем весны: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Еще до того, как зазеленеют деревьям и скворцы вернутся к своим гнездам, мы чувствуем приближение весны, ее свежее, волнующее дыхание… Сегодня я поздравляю тебя с первым днем ​​весны, с 1 марта, и желаю не терять ни одного мгновения, радоваться жизни и наслаждаясь им, быть счастливым человеком!

С первым днем весны: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Пришла прекрасная весна,

Ее всю зиму мы так ждали!

Нам радость принесет она

И унесет зимы печали!



И пусть весна подарит эта

Осуществление мечты!

Будет душа теплом согрета

И в сердце расцветут цветы!

С первым днем весны: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Вот и настала весна! Каждый год мы встречаем ее и не устаем восхищаться ее обаянием и силой, благодаря которой превращается весь мир… Так пусть она поможет измениться и вашей жизни, сделав ее по-настоящему счастливой! С первым днем ​​весны!

С первым днем весны: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Весна пришла, и мир ожил,

Цветными красками играя.

Для грусти больше нет причин,

Я с 1 марта поздравляю!



Пусть принесет тебе весна

Улыбки, счастье, вдохновенье,

Избавит от печали вмиг,

Пускай подарит настроенье!

С первым днем весны: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Весна – самое долгожданное время года. Именно сегодня, в первый весенний день, я поздравляю тебя и желаю встретить это время года во всем великолепии – будь удачливым, жизнерадостным и очень счастливым человеком! Пусть твоя жизнь расцветает с каждым днем ​​новыми красками и впечатлениями!

С первым днем весны: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Природа пробуждается,

Жизнь снова начинается!

Пусть будут в ней и свет, и теплота,

Душевность, счастье, красота.

Желаю сил и вдохновения,

Весеннего сказочного настроения!

Читайте также: