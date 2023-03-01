С первым днем весны: картинки на украинском языке, поздравления в прозе и стихах

ТСН.ua собрал для вас поздравления с первым днем весны. Чтобы вы могли подарить улыбку и немного тепла своим родным, друзьям, знакомым.
Хотя 1 марта за окном все еще часто плохая погода, солнечных дней становится больше. И, конечно, это радует. Если вы хотите поделиться хорошим настроением с родными и близкими, можно отправить им поздравления с первым днем весны.
Поздравления с первым днем весны: своими словами и в стихах
Солнышко, веселая капель… кажется, ветерок несет нам весну из дальних стран, а мы не может насладиться ею, ведь теперь каждый день будет особенно светлый и прекрасный! Прими мои поздравления с первым днем весны и пожелания безоблачного, по-весеннему солнечному небу!
***
С Первым днем весны прекрасной!
Пусть она подарит счастье,
Прорастит успехов много,
Укрепит ими дорогу.
Как подснежником чудесным,
Жизнь украсит теплотой
И весенним солнцем нежным
Освещает день любой.
Пусть уйдет печаль со снегом —
Смоет талая вода,
И придет ей на замену
Мир, любовь и доброта!
***
Еще до того, как зазеленеют деревьям и скворцы вернутся к своим гнездам, мы чувствуем приближение весны, ее свежее, волнующее дыхание… Сегодня я поздравляю тебя с первым днем весны, с 1 марта, и желаю не терять ни одного мгновения, радоваться жизни и наслаждаясь им, быть счастливым человеком!
***
Пришла прекрасная весна,
Ее всю зиму мы так ждали!
Нам радость принесет она
И унесет зимы печали!
И пусть весна подарит эта
Осуществление мечты!
Будет душа теплом согрета
И в сердце расцветут цветы!
***
Вот и настала весна! Каждый год мы встречаем ее и не устаем восхищаться ее обаянием и силой, благодаря которой превращается весь мир… Так пусть она поможет измениться и вашей жизни, сделав ее по-настоящему счастливой! С первым днем весны!
***
Весна пришла, и мир ожил,
Цветными красками играя.
Для грусти больше нет причин,
Я с 1 марта поздравляю!
Пусть принесет тебе весна
Улыбки, счастье, вдохновенье,
Избавит от печали вмиг,
Пускай подарит настроенье!
***
Весна – самое долгожданное время года. Именно сегодня, в первый весенний день, я поздравляю тебя и желаю встретить это время года во всем великолепии – будь удачливым, жизнерадостным и очень счастливым человеком! Пусть твоя жизнь расцветает с каждым днем новыми красками и впечатлениями!
***
Природа пробуждается,
Жизнь снова начинается!
Пусть будут в ней и свет, и теплота,
Душевность, счастье, красота.
Желаю сил и вдохновения,
Весеннего сказочного настроения!
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