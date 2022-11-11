С песнями и тостами: освобождение Херсона празднуют в других городах Украины и даже за границей (видео)

Радость жителей украинского областного центра, освобожденнного от российской оккупации, разделили также в Одессе, Киеве и Грузии.
Вместе с жителями Херсона, которые 11 ноября праздновали освобождение своего города от российских оккупантов, в этот день на улицах других городов Украины и даже за границей люди радовались успеху ВСУ.
ТСН.ua собрал подборку видео, как в разных городах Украины отмечали это радостное событие.
Украинский Херсон находился под российской оккупацией с марта этого года. Сегодня, после девяти месяцев присутствия россиян, в город вернулись первые подразделения ВСУ, над городом снова были подняты национальные сине-желтые флаги, а вечером местные жители устроили празднование.
Радостные эмоции херсонцев разделили в других городах Украины.
На столичном Майдане Незалежности люди с национальными флагами радовались еще одной победе ВСУ и освобождению единственного областного центра Украины, который удалось оккупировать российской армии.
На улицах в центре города киевляне поздравляли и херсонцев, и друг друга, распевачя патриотические и просто украинские песни — "Червону калину" и "Червону руту".
Жители жизнерадостной Одессы тоже не удержались, чтобы не проявить свое приподнятое настроение. Освобождение соседнего причерноморского города одесситы тоже отметили песнями на улицах.
Даже в далекой Грузии в тамошних уличных ресторанчиках люди с накинутыми на плечи сине-желтыми флагами праздновали день освобождения Херсона, поднимая тосты за ВСУ.
Напомним, из-за отсутствия электроснабжения в деоккупированном Херсоне жители города прямо посреди улицы разожгли костер и танцевали вокруг костра.
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