С песнями и тостами: освобождение Херсона празднуют в других городах Украины и даже за границей (видео)

Радость жителей украинского областного центра, освобожденнного от российской оккупации, разделили также в Одессе, Киеве и Грузии.

Вместе с жителями Херсона, которые 11 ноября праздновали освобождение своего города от российских оккупантов, в этот день на улицах других городов Украины и даже за границей люди радовались успеху ВСУ.

ТСН.ua собрал подборку видео, как в разных городах Украины отмечали это радостное событие.

Украинский Херсон находился под российской оккупацией с марта этого года. Сегодня, после девяти месяцев присутствия россиян, в город вернулись первые подразделения ВСУ, над городом снова были подняты национальные сине-желтые флаги, а вечером местные жители устроили празднование.

Радостные эмоции херсонцев разделили в других городах Украины.

На столичном Майдане Незалежности люди с национальными флагами радовались еще одной победе ВСУ и освобождению единственного областного центра Украины, который удалось оккупировать российской армии.

На улицах в центре города киевляне поздравляли и херсонцев, и друг друга, распевачя патриотические и просто украинские песни — "Червону калину" и "Червону руту".

Жители жизнерадостной Одессы тоже не удержались, чтобы не проявить свое приподнятое настроение. Освобождение соседнего причерноморского города одесситы тоже отметили песнями на улицах.

Даже в далекой Грузии в тамошних уличных ресторанчиках люди с накинутыми на плечи сине-желтыми флагами праздновали день освобождения Херсона, поднимая тосты за ВСУ.

Напомним, из-за отсутствия электроснабжения в деоккупированном Херсоне жители города прямо посреди улицы разожгли костер и танцевали вокруг костра.

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