"С почином!": первые военные КНДР, воевавшие на стороне РФ, ликвидированы в Украине

В боях на фронте погибли первые военные из КНДР. Они пришли в Украину на стороне армии РФ.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"С почином! Первые бравые уроженцы провинций Янгандо и Хамген-Пукто попробовали аутентичного свинца. Ну, не совсем в прямом смысле свинца, но туристы были настолько увлечены, что просто не смогли передать словами своих впечатлений!", — иронически отметил Коваленко.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день 11 тысяч северокорейских солдат присутствуют на территории РФ в Курской области. Часть этих войск уже участвовала в боевых действиях против украинских военных. Среди них уже потери.

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