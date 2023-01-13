С постепенным потеплением и преимущественно без осадков: какими в Украине будут выходные, 13-14 января

Погода в субботу и воскресенье будет облачной с прояснениями.
На выходных, 13-14 января, в Украине будет преимущественно сухо, температура воздуха будет составлять около 0°.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Так, по прогнозам синоптиков, в следующие трое суток в западных областях временами ожидаются дожди, ночью местами с мокрым снегом, 14-15 января в восточных областях местами небольшой снег, на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно южный, в восточных областях и южной части восточный, 5-10 м/с, в Карпатах ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-7° мороза, в западных областях и Крыму местами 0-3° тепла, днем от 2° мороза до 4° тепла, в западных областях 16 января и в южной части 3-9° тепла.
В Киеве 13-14 января также будет сухо. На дорогах местами гололед. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.
В Украину идет потепление
Напомним, что ранее синоптики сообщили, что в Украину идет потепление. Так, по прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, оно будет аномальным, погода будет как весной.
Пик потепления, по словам народного синоптика, придется на 17-21 января. В то же время Наталья Диденко говорит, что самые теплые дни следует ожидать на Крещение, 18-19 января. Тогда, по ее данным, температура воздуха прогреется вплоть до 7-11°, а на крайнем юге до 15° тепла.
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