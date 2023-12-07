С повестками – в оздоровительный центр: рейды ТЦК на Закарпатье продолжаются (видео)

Сотрудники ТЦК приехали в известный оздоровительный комплекс "Косино" на Закарпатье, где раздавали повестки.

На Закарпатье сотрудники ТЦК устроили рейд в оздоровительно-рекреационном комплексе "Косино".

Видео опубликовал в соцсетях местный журналист Виталий Глагола. На кадрах видно большое количество мужчин в военной форме и полицейских, следующих по территории комплекса.

"По словам очевидцев, цель визита такая же, как и в Ужгороде, Мукачево и Хусте — вручение повесток", — отметил Глагола.

"В комплекс ворвалось несколько десятков мужчин в балаклавах и под дулами автоматов заставили всех посетителей, в том числе и детей и женщин выйти из саун и процедурных кабинетов. После этого люди упаковали в свой автомобиль двух мужчин и увезли их в неизвестном направлении", – пишет издание "Голос Карпат" со ссылкой на очевидцев.

На Закарпатье сотрудники ТЦК пришли с повестками в оздоровительный центр

К моменту публикации новости ни администрация комплекса, ни сотрудники Закарпатского ТЦК не прокомментировали инцидент.

Что известно о комплексе "Косино"

Оздоровительно-рекреационный комплекс расположен рядом с селом Косонь (старое название – Косино) в Закарпатской области. Это один из самых популярных курортов области, известный своими термальными водами.

Напомним, 5 декабря работники ТЦК раздавали повестки в спортзале в Ужгороде. Вчера, 6 декабря, военкомы провели аналогичный рейд в "тренажерках" Хуста и Мукачево.

Читайте также: