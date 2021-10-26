"С примесью димедрола": в МВД раскрыли подробности обнаруженного метадона в организме погибшего Полякова

МВД пока не комментирует, как наркотическое вещество попало в организм Полякова.
В крови народного депутата Антона Полякова, которого нашли мертвым ночью 8 октября в Киеве, обнаружили метадон с примесью димедрола, или как он еще называется – "уличный метадон".
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире "Громадського".
По его словам, сейчас продолжается уголовное производство и правоохранители рассматривают все версии гибели народного депутата, но пока не комментируют, каким образом в организм нардепа попало наркотическое вещество.
"Мы завершили одну из экспертиз… Это метадон с примесью димедрола, так называемый "уличный метадон". Цель димедрола — усиление действия наркотического вещества… В обычной аптеке вещество, которое получает пациент, не содержит димедрола", — пояснил замминистра.
Енин предположил, что вещество, обнаруженное в организме Полякова, было приобретено "не в официальной аптечной сети".
Напомним, что на похоронах Полякова произошел конфликт между его вдовой и депутаткой Скороход, которая вроде бы беременна от нардепа. Букет Скороход из гроба забрала мама Полякова.
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