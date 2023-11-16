С ребенком на руках: в Днепре 29-летняя женщина выпала из окна многоэтажки

В Днепре около 18 вечера на улице Менахем-Мендл Шнеерсона жительница с 5-летним ребенком на руках выпрыгнула с двенадцатого этажа дома. Женщина погибла на месте, а ребенка госпитализировали с многочисленными травмами.

Об этом сообщает телеграм-канал "Днепр Оперативный".

В Сети появилось фото стула, который, вероятно, женщина подставила, чтобы перелезть изгородь балкона. Сейчас ужасным инцидентом занимаются полицейские, устанавливая все обстоятельства и причины трагедии.

Ранее появились детали рокового падения девушек с высоты в Киеве.

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