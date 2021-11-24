Из Ровно на лечение в Бостон полетел мальчик, получивший 90% ожогов тела после поражения током

Из Ровно на лечение в Бостон полетел мальчик, получивший 90% ожогов тела после поражения током

На лечение ребенка деньги собирали неравнодушные украинцы.

Из аэропорта Ровно в американский Бостон самолетом вылетел на лечение поразившего током мальчик. У ребенка обожжено 90% тела.

Об этом сообщил городской голова Ровно Александр Третьяк.

"Только что из Ровенского аэропорта полетел в Бостон (США) на лечение мальчик из Ровенской области, который получил 90% ожогов тела после поражения током. Амбулаторный спецборт из Германии поднялся в небо в 13:04 из Ровенского аэропорта", — написал городской голова.

Он поблагодарил меценатов и всех наших служб, которые помогали в организации поездки и сбора документов.

Мэр сообщил, что 10 ноября 12-летнего мальчика перевели в ожоговое отделение КП Ровенской ОКЛ. Его состояние было тяжелым.

"Огонь поразил большую часть тела мальчика. Родители тратили на лечение тысячи гривен ежесуточно. К счастью, менее чем через две недели жители Ровенщины, и не только, сделали сверхвозможное — собрали средства и подарили ребенку шанс на жизнь", — отметил Третяк.

Напомним, что в Дубне Ровенской области медики спасают 12-летнего подростка, которого тяжело поразило током на железнодорожном вокзале. У него 90 процентов ожогов тела.

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