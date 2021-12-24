С Рождеством 25 декабря: самые искренние поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

25 декабря в христианском мире отмечается Рождество Западного обряда.
25 декабря Рождество отмечают верующие западного обряда. Это та часть христианского мира, которая придерживается григорианского календаря – католики, протестанты, лютеране и другие конфессии.
История праздника
25 декабря считается днем рождения Иисуса Христа, поскольку эта дата наступает через девять месяцев после Благовещения (25 марта), когда архангел Гавриил сообщил Деве Марии благую весть о рождении Спасителя. Согласно Евангелию от Матфея и от Луки, Иисус родился в Вифлееме. Тогда царем Иудеи был царь Ирод, он велел провести перепись населения, чтобы каждый появился в городе своих предков. Мария вместе с мужем Иосифом отправилась в Вифлеем, поскольку они принадлежали к роду Давида, а родным городом Давид был именно Вифлеем.
Когда они добрались до города, мест в отеле уже не осталось, а Марии наступила пора рожать. Мария родила Иисуса Христа в пещере и положила в ясли. Первыми поклониться Сыну Божьему пришли пастухи, узнавшие о великом событии от ангела. В небе засияла чудесная яркая звезда, которая привела к Спасителю волхвов – мудрецам с Востока. Как царю, они преподнесли Иисусу дары – золото, ладан и смирную.
Весть о рождении Христа узнал и царь Ирод. Он боялся за свой трон, поэтому решил уничтожить младенца и приказал убить всех детей младше двух лет. Ангел, явившийся Иосифу, повелел ему с Марией и Иисусом бежать в Египет, где семья жила до смерти Ирода.
Поздравления с Рождеством в стихах
Пусть в двери праздник постучится,
И Рождество придет к Вам в дом.
И непременно волшебство случится,
Заполнит всё вокруг добром.
Чтоб в доме был Вашем достаток,
Покой, гармония и мир.
В делах царил всегда порядок,
Здоров и счастлив каждый был.
***
Пусть Рождество к тебе придет
С любовью искренней и чистой,
Пусть праздник радость принесет,
Удачи яркий свет лучистый!
Пусть будут помыслы чисты,
В душе пусть будет мир царить!
Желаю, чтобы все мечты
Господь помог осуществить!
И пусть здоровье день за днем
Лишь крепче будет становиться,
Будет уюта полон дом
И настроение вверх стремится!
***
Наступает Рождество,
Все свои заботы бросьте,
Пусть добро и волшебство
В славный час приходят в гости.
Пусть сияет блеск свечей,
Все плохое прогоняя,
В лучшую из всех ночей
Светом счастья одаряя!
***
Католическое Рождество,
Тихо снег кружится,
Люди верят в волшебство,
И светлеют лица.
В предвкушении чудес
Замерла душа,
Жизнь нам щедро дарит сказки,
Как же хороша!
Пусть на всех прольется свет
Радости, тепла,
Много счастья вам, любви
В праздник Рождества!
***
Чудес желаю и добра,
В декабрьский светлый час!
Любви, волшебного тепла
Желаю я для вас!
Пусть Рождество вас удивит,
Подарит мир, покой.
Добром вокруг все обновит
Морозною зимой!
***
Так тепло на душе и светло —
Приближается общее чудо.
Католическое Рождество —
Исполнения желаний минуты.
Пусть гармония в доме живёт,
Наполняя сердца добротою,
Будет ярким весь следующий год,
Освещённый на небе звездою.
Пусть в морозную ночь волшебство
Будет чистым, по-зимнему снежным.
Католическое Рождество —
Это праздник любви и надежды!
Рождественские картинки и открытки
Поздравления с Рождеством в прозе
Поздравляю с Рождеством! Желаю, чтобы в каждом доме были мир и покой, гармония и достаток. Пусть происходят чудеса и прекрасные события, наполняя жизнь восхитительными моментами, счастливыми улыбками и добротой человеческих сердец. Любви, благополучия и процветания!
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Счастливого Рождества! Пусть этот праздник наполнит дом теплом и радостью. Пусть нарядная ель подарит хорошее настроение и добрую надежду. Пусть весёлые гости пожелают здоровья и удачи. Пусть зажжётся яркая звезда на небе, а вместе с ней — огонёк любви в твоём сердце. Желаю благодати и покоя на душе, а также мира, волшебства и достатка.
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От чистого сердца поздравляю с Рождеством! Пусть этот светлый и добрый праздник принесет в дом радость, счастье, уют и гармонию, пусть будет много прекрасных дней, которые будут радовать веселыми семейными посиделками, душевными разговорами и приятными сюрпризами!
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Желаю вам в светлый праздник Рождества мира в семье, уюта, семейного покоя, верных друзей. Пусть в вашей жизни будет много радостных дней. Пусть в эту ночь начнется волшебство и наполнит теплом ваши сердца! Пусть зимняя вьюга выметет все невзгоды, а метель наметет удачу, любовь и богатство. Веселого вам католического Рождества!
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Пусть наполняются дни теплом сердец, чтобы близкие люди были рядом, чтобы разговоры по душам, объятья искренние, признания жаркие. Пусть чудесам всегда будет место в жизни. Поздравляем!
***
Пускай это Рождество подарит тебе сотни радостных минут, много добра и благих вестей, душевных разговоров с близкими и, конечно, принесет крепкое здоровье тебе и всей семье! Пусть каждое мгновение будет наполнено безграничным счастьем и любовью!
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