С Рождеством 25 декабря: самые искренние поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

25 декабря в христианском мире отмечается Рождество Западного обряда.

25 декабря Рождество отмечают верующие западного обряда. Это та часть христианского мира, которая придерживается григорианского календаря – католики, протестанты, лютеране и другие конфессии.

История праздника

25 декабря считается днем рождения Иисуса Христа, поскольку эта дата наступает через девять месяцев после Благовещения (25 марта), когда архангел Гавриил сообщил Деве Марии благую весть о рождении Спасителя. Согласно Евангелию от Матфея и от Луки, Иисус родился в Вифлееме. Тогда царем Иудеи был царь Ирод, он велел провести перепись населения, чтобы каждый появился в городе своих предков. Мария вместе с мужем Иосифом отправилась в Вифлеем, поскольку они принадлежали к роду Давида, а родным городом Давид был именно Вифлеем.

Когда они добрались до города, мест в отеле уже не осталось, а Марии наступила пора рожать. Мария родила Иисуса Христа в пещере и положила в ясли. Первыми поклониться Сыну Божьему пришли пастухи, узнавшие о великом событии от ангела. В небе засияла чудесная яркая звезда, которая привела к Спасителю волхвов – мудрецам с Востока. Как царю, они преподнесли Иисусу дары – золото, ладан и смирную.

Рождество 25 декабря

Весть о рождении Христа узнал и царь Ирод. Он боялся за свой трон, поэтому решил уничтожить младенца и приказал убить всех детей младше двух лет. Ангел, явившийся Иосифу, повелел ему с Марией и Иисусом бежать в Египет, где семья жила до смерти Ирода.

Поздравления с Рождеством в стихах

Пусть в двери праздник постучится,

И Рождество придет к Вам в дом.

И непременно волшебство случится,

Заполнит всё вокруг добром.



Чтоб в доме был Вашем достаток,

Покой, гармония и мир.

В делах царил всегда порядок,

Здоров и счастлив каждый был.

***

Пусть Рождество к тебе придет

С любовью искренней и чистой,

Пусть праздник радость принесет,

Удачи яркий свет лучистый!



Пусть будут помыслы чисты,

В душе пусть будет мир царить!

Желаю, чтобы все мечты

Господь помог осуществить!



И пусть здоровье день за днем

Лишь крепче будет становиться,

Будет уюта полон дом

И настроение вверх стремится!

***

Наступает Рождество,

Все свои заботы бросьте,

Пусть добро и волшебство

В славный час приходят в гости.



Пусть сияет блеск свечей,

Все плохое прогоняя,

В лучшую из всех ночей

Светом счастья одаряя!

***

Католическое Рождество,

Тихо снег кружится,

Люди верят в волшебство,

И светлеют лица.



В предвкушении чудес

Замерла душа,

Жизнь нам щедро дарит сказки,

Как же хороша!



Пусть на всех прольется свет

Радости, тепла,

Много счастья вам, любви

В праздник Рождества!

***

Чудес желаю и добра,

В декабрьский светлый час!

Любви, волшебного тепла

Желаю я для вас!



Пусть Рождество вас удивит,

Подарит мир, покой.

Добром вокруг все обновит

Морозною зимой!

***

Так тепло на душе и светло —

Приближается общее чудо.

Католическое Рождество —

Исполнения желаний минуты.



Пусть гармония в доме живёт,

Наполняя сердца добротою,

Будет ярким весь следующий год,

Освещённый на небе звездою.



Пусть в морозную ночь волшебство

Будет чистым, по-зимнему снежным.

Католическое Рождество —

Это праздник любви и надежды!

Рождественские картинки и открытки

С Рождеством Христовым 25 декабря

Поздравление с Рождеством Христовым 25 декабря

С Рождеством Христовым 25 декабря

Поздравление с Рождеством Христовым 25 декабря

С Рождеством Христовым 25 декабря

Поздравление с Рождеством 25 декабря

Поздравления с Рождеством в прозе

Поздравляю с Рождеством! Желаю, чтобы в каждом доме были мир и покой, гармония и достаток. Пусть происходят чудеса и прекрасные события, наполняя жизнь восхитительными моментами, счастливыми улыбками и добротой человеческих сердец. Любви, благополучия и процветания!

***

Счастливого Рождества! Пусть этот праздник наполнит дом теплом и радостью. Пусть нарядная ель подарит хорошее настроение и добрую надежду. Пусть весёлые гости пожелают здоровья и удачи. Пусть зажжётся яркая звезда на небе, а вместе с ней — огонёк любви в твоём сердце. Желаю благодати и покоя на душе, а также мира, волшебства и достатка.

***

От чистого сердца поздравляю с Рождеством! Пусть этот светлый и добрый праздник принесет в дом радость, счастье, уют и гармонию, пусть будет много прекрасных дней, которые будут радовать веселыми семейными посиделками, душевными разговорами и приятными сюрпризами!

***

Желаю вам в светлый праздник Рождества мира в семье, уюта, семейного покоя, верных друзей. Пусть в вашей жизни будет много радостных дней. Пусть в эту ночь начнется волшебство и наполнит теплом ваши сердца! Пусть зимняя вьюга выметет все невзгоды, а метель наметет удачу, любовь и богатство. Веселого вам католического Рождества!

***

Пусть наполняются дни теплом сердец, чтобы близкие люди были рядом, чтобы разговоры по душам, объятья искренние, признания жаркие. Пусть чудесам всегда будет место в жизни. Поздравляем!

***

Пускай это Рождество подарит тебе сотни радостных минут, много добра и благих вестей, душевных разговоров с близкими и, конечно, принесет крепкое здоровье тебе и всей семье! Пусть каждое мгновение будет наполнено безграничным счастьем и любовью!

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