С Рождеством Христовым 2022: теплые поздравления для родных и близких

Уже совсем скоро христиане восточного обряда будут праздновать один из важнейших праздников в церковном календаре — Рождество Христово 2022. Начинаются рождественские праздники со Сочельника 6 января и заканчиваются на Крещение (19 января). ТСН.ua подготовил теплые поздравления с Рождеством 2022, чтобы вы смогли отправить их родным людям.
Поздравления с Рождеством 2022 в прозе
Для всех христиан Рождество Христово является самым важным праздником. Именно в этот день Дева Мария родила Спасителя – Иисуса Христа, сына Божия. 6 января, на Сочельник, в украинских православных семьях садятся за праздничный стол. С этого и начинаются рождественские праздники. Как поздравить с Рождеством близких и друзей, чтобы они почувствовали радость приближения этого важного праздника? Вы можете выбрать из этого списка поздравлений с Рождеством и отправить родным хорошие слова и открытки:
С Рождеством! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель предохраняет вас от всех бед и невзгод!
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Поздравляем с Рождеством! Желаем, чтобы у каждого в душе был мир и покой, радость и тепло! Да будет много хороших и желанных событий, которые сделают вашу жизнь лучше! Любви, внимания, только хороших новостей и прекрасного праздника!
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Поздравляем с Рождеством! В этот светлый день хочется пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!
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Поздравляю с Рождеством Христовым и в этот светлый день хочу пожелать видеть только хорошее вокруг и находить все хорошо в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю верно ценить все, что у тебя есть и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.
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Поздравляю с Рождеством! В этот светлый день желаю мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель предохраняет Вас и Ваших близких от всех бед, а в душе воцарятся вера, спокойствие и благодать. Со светлым праздником Рождества!
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Светлого и радостного праздника Рождества желаю искренней любви и счастья, великой удачи и всех благ, доброй надежды и мира. Пусть небеса внушают крепкую веру в сердце и дарят настоящий праздник для души. Желаю довольства в доме, внутренней красоты и красоты вокруг, прекрасного здоровья и милосердия.
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Пусть Рождество подарит тебе крепкие, искренние и счастливые отношения. Пусть исполнятся твои самые смелые мечты и смелые планы. Будь весела и счастлива, энергична и здорова!
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Желаю Рождеству теплого пламени у камина, любви и уюта в домашней атмосфере, когда с пламени прыгают мелкие яркие искорки надежды, когда теплые ладони родных внушают веру в счастливое будущее, а сверху Господь благословляет счастьем!
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Поздравляю с любимым праздником, волшебным Рождеством! Желаю, чтобы мир царил на всей планете и жил в душе у каждого человека, а радость да будет общей, которую не омрачают обиды и зависть. Желаю огромного счастья, состоящего из улыбок родных людей.
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Вифлеемская звезда на небе засияла и светом своим озарила наши души, подарила надежду, укрепила веру, зажгла в сердцах пламя любви. С рождеством вас! Пусть этот чудесный свет хранит вас на всех жизненных дорогах, дарит счастье и радость.
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Рождество Христово – ангелы поют, люди радуются, прославляя Спасителя. Пусть в этот светлый праздник оживет в сердцах ваших надежда, проснется любовь и милосердие, добром и благодатью наполнится каждый дом.
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С Рождеством 2022 года! От всего сердца и души поздравляем с этим праздником. Пусть Бог хранит и защищает. Пусть блюдами будет богат ваш стол. Смех и радость как бы река течет, а счастье озаряет ваш жизненный путь. Пусть Бог злых людей с черными помыслами от дома вашего отгоняет, а доброту и удачу в гости зовет. Пусть ваша семья станет крепче и теплотой наполнится каждый ваш день.
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Настал самый светлый, радостный и прекрасный праздник – Рождество Христово. Поздравляем всех христиан и желаем любви и добра, радости и счастья, успехов и удачи. Здоровье вам, вашим родным и близким. Всех благ земных. Пусть исполнятся мечты и желания. С праздником!
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Поздравляем с праздником Рождества, пусть он пройдет так, чтобы было не просто, что вспомнить, но и что рассказать детям и внукам. И, конечно же, достойно ознаменуют приход новой эпохи в жизни так, чтобы она была в тысячу раз лучше всех предыдущих.
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Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполнится уютом и теплом. Пусть сбываются все, даже самые маленькие мечты! Сердца близких и родных пусть согревает любовь и забота. Пусть окружение будет хорошим и искренним, а Рождественская звезда всегда показывает путь!
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Январское небо сегодня украсило сияние рождественской звезды. Пусть этот свет защищает вас от зла и дурных мыслей. Пусть уют, тепло, любовь и счастье найдут себе место в каждом уголке вашего дома! Яркие эмоции и простые решения жизненных задач!
Поздравления с Рождеством 2022 в стихах
Когда 6 января на небе появляется первая звезда, вся семья садится за праздничный стол и начинается Святой вечер. Если вы находитесь вдали от своих родных и близких, лучшее, что вы можете сделать, — отправить им поздравления с Рождеством Христовым 2022 и добавить к ним красивую открытку:
Тихо в ночь под Рождество
В мир шагает волшебство:
Ходит сказка по домам,
В сны заглядывая к нам.
Рождество Христово дарит
Сердцу радость и покой.
И надежду, что сияет
Нам Рождественской звездой.
В этот праздник я желаю
Счастья всем, любви, добра.
Принесет нам мир и радость
Пусть рождение Христа.
***
Поздравляю с Рождеством!
Ангел пусть приносит в дом
Счастье, радость и покой,
Будет пусть Господь с тобой.
Веру в чудо не теряй,
Злобу в сердце не впускай.
***
С Рождеством я тебя поздравляю,
Пусть сбываются быстро мечты!
Много счастья, здоровья желаю,
В сердце — мира, добра, чистоты!
Пусть в душе лучик веры сияет,
Каждый миг дарит радость и свет!
И Господь пусть тебя охраняет
От печалей, ненастья и бед!
***
Вот с небес спустилось чудо,
Рождеством его зовут,
И, неведомо откуда,
Всюду радость — там и тут.
Пусть в семье всё будет ясно,
Будет славен дом теплом,
Будут в нём достаток, счастье.
Поздравляю с Рождеством!
***
В небе звездочка сияет —
Зажигайте свечи.
С Рождеством вас поздравляю
В этот чудный вечер.
Счастья, мира, процветанья,
Радостей вам новых.
Пусть исполнятся желанья.
С Рождеством Христовым!
***
С Рождеством Христовым!
Счастья, долгих лет,
Радости, здоровья
И ни капли бед.
Доброты, уюта,
Мира и тепла,
Чтобы жизнь прекрасной,
Сказочной была!
***
В этот праздник Рождества
Ангел пусть на крыльях нежных
Принесет тебе любовь,
Мудрость, веру и надежду.
Радость пусть заходит в дом
С каждым утром новым.
Пусть душа поет от счастья!
С Рождеством Христовым!
***
Пусть светлый праздник Рождество
Вам принесет с собой добро,
Согреет каждый уголок
И чудо впустит на порог!
Пусть небеса ваш дом оберегают,
И Ангелы его не покидают,
Сердца всегда пусть вера наполняет,
И Бог вашу семью благословляет!
***
В этот светлый, зимний вечер
Поздравляю с Рождеством!
Пусть здоровье будет крепче,
И добро заходит в дом.
Чистоты тебе душевной,
Веры в чудо, теплоты.
И пусть в этот день волшебный
Все сбываются мечты!
***
Весь мир наполнен волшебством,
Звезда любви зажглась,
С Христовым, светлым Рождеством,
Я поздравляю вас!
Наполнится пусть счастьем дом,
Даря вам радость вновь,
Пусть вместе с верой будут в нем,
Надежда и любовь!
***
В зимний праздник самый светлый,
В день Христова Рождества,
В жизнь войдет пусть незаметно
Много-много волшебства!
Все, что сердце пожелает —
Счастья, радости, любви,
Все пусть Ангел посылает,
Только загадаешь ты!
***
Я в Рождество Христово
Желаю всем чудес...
Чтоб было все, как в сказке.
Господь послал с небес:
Здоровье всем и благо,
Покой и красоту,
Удачу и награду,
Любовь и доброту.
***
Пусть светом жизнь Вашу наполнит
Чудесный праздник − Рождество.
И пусть сердца добром заполнит,
Произойдёт нежданно волшебство.
Пусть Ангел Вас всегда оберегает,
Достаток будет, радость и любовь.
Семья пусть бед Ваша не знает,
И каждый будет в ней здоров.
***
С праздником вас, с Рождеством!
Счастье пусть придет в ваш дом.
С ним — достаток и уют,
А проблемы пусть уйдут.
Пусть в семье все будет гладко,
А в делах во всех — порядка,
Пусть случится с вами чудо,
И все лучшее пусть будет!
***
С Рождеством Христовым поздравляю я!
Счастья и здоровья пожелаю Вам.
Радости, удачи, много волшебства,
Бодрости, веселья, мира и добра!
***
Взрослые в чудо не верят,
Не верят они в волшебство,
И все же пускай в ваши двери
Сказкой войдет Рождество.
Гирлянда пускай заискрится,
Исчезнут усталость и грусть,
И лучшее с вами случится,
Мечты ваши сбудутся пусть!
***
С праздником светлым, с праздником чистым,
С самым душевным, с самым лучистым.
С праздником радостным, самым сердечным,
С самым волнующим и человечным!
Желаю прекрасного только всего.
Христос родился! Славим Его!
***
С Рождеством Христовым поздравляю
И желаю счастья и добра!
Веру в чудо пусть они вселяют,
Чтобы жизнь безоблачной была.
Чтобы все мечты всегда сбывались,
Не было печалей или слёз,
И глаза от счастья загорались
Ярче самых светлых в мире звёзд!
Поздравления с Рождеством 2022: открытки и картинки
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