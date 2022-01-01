С Рождеством Христовым 2022: теплые поздравления для родных и близких

Уже совсем скоро христиане восточного обряда будут праздновать один из важнейших праздников в церковном календаре — Рождество Христово 2022. Начинаются рождественские праздники со Сочельника 6 января и заканчиваются на Крещение (19 января). ТСН.ua подготовил теплые поздравления с Рождеством 2022, чтобы вы смогли отправить их родным людям.

Поздравления с Рождеством 2022 в прозе

Для всех христиан Рождество Христово является самым важным праздником. Именно в этот день Дева Мария родила Спасителя – Иисуса Христа, сына Божия. 6 января, на Сочельник, в украинских православных семьях садятся за праздничный стол. С этого и начинаются рождественские праздники. Как поздравить с Рождеством близких и друзей, чтобы они почувствовали радость приближения этого важного праздника? Вы можете выбрать из этого списка поздравлений с Рождеством и отправить родным хорошие слова и открытки:

Поздравления с Рождеством 2022

С Рождеством! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель предохраняет вас от всех бед и невзгод!

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Поздравляем с Рождеством! Желаем, чтобы у каждого в душе был мир и покой, радость и тепло! Да будет много хороших и желанных событий, которые сделают вашу жизнь лучше! Любви, внимания, только хороших новостей и прекрасного праздника!

Поздравления с Рождеством 2022

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Поздравляем с Рождеством! В этот светлый день хочется пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!

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Поздравляю с Рождеством Христовым и в этот светлый день хочу пожелать видеть только хорошее вокруг и находить все хорошо в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю верно ценить все, что у тебя есть и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.

Поздравления с Рождеством 2022

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Поздравляю с Рождеством! В этот светлый день желаю мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель предохраняет Вас и Ваших близких от всех бед, а в душе воцарятся вера, спокойствие и благодать. Со светлым праздником Рождества!

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Светлого и радостного праздника Рождества желаю искренней любви и счастья, великой удачи и всех благ, доброй надежды и мира. Пусть небеса внушают крепкую веру в сердце и дарят настоящий праздник для души. Желаю довольства в доме, внутренней красоты и красоты вокруг, прекрасного здоровья и милосердия.

Поздравления с Рождеством 2022

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Пусть Рождество подарит тебе крепкие, искренние и счастливые отношения. Пусть исполнятся твои самые смелые мечты и смелые планы. Будь весела и счастлива, энергична и здорова!

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Желаю Рождеству теплого пламени у камина, любви и уюта в домашней атмосфере, когда с пламени прыгают мелкие яркие искорки надежды, когда теплые ладони родных внушают веру в счастливое будущее, а сверху Господь благословляет счастьем!

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Поздравляю с любимым праздником, волшебным Рождеством! Желаю, чтобы мир царил на всей планете и жил в душе у каждого человека, а радость да будет общей, которую не омрачают обиды и зависть. Желаю огромного счастья, состоящего из улыбок родных людей.

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Вифлеемская звезда на небе засияла и светом своим озарила наши души, подарила надежду, укрепила веру, зажгла в сердцах пламя любви. С рождеством вас! Пусть этот чудесный свет хранит вас на всех жизненных дорогах, дарит счастье и радость.

Поздравления с Рождеством 2022

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Рождество Христово – ангелы поют, люди радуются, прославляя Спасителя. Пусть в этот светлый праздник оживет в сердцах ваших надежда, проснется любовь и милосердие, добром и благодатью наполнится каждый дом.

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С Рождеством 2022 года! От всего сердца и души поздравляем с этим праздником. Пусть Бог хранит и защищает. Пусть блюдами будет богат ваш стол. Смех и радость как бы река течет, а счастье озаряет ваш жизненный путь. Пусть Бог злых людей с черными помыслами от дома вашего отгоняет, а доброту и удачу в гости зовет. Пусть ваша семья станет крепче и теплотой наполнится каждый ваш день.

Поздравления с Рождеством 2022

***

Настал самый светлый, радостный и прекрасный праздник – Рождество Христово. Поздравляем всех христиан и желаем любви и добра, радости и счастья, успехов и удачи. Здоровье вам, вашим родным и близким. Всех благ земных. Пусть исполнятся мечты и желания. С праздником!

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Поздравляем с праздником Рождества, пусть он пройдет так, чтобы было не просто, что вспомнить, но и что рассказать детям и внукам. И, конечно же, достойно ознаменуют приход новой эпохи в жизни так, чтобы она была в тысячу раз лучше всех предыдущих.

Поздравления с Рождеством 2022

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Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполнится уютом и теплом. Пусть сбываются все, даже самые маленькие мечты! Сердца близких и родных пусть согревает любовь и забота. Пусть окружение будет хорошим и искренним, а Рождественская звезда всегда показывает путь!

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Январское небо сегодня украсило сияние рождественской звезды. Пусть этот свет защищает вас от зла ​​и дурных мыслей. Пусть уют, тепло, любовь и счастье найдут себе место в каждом уголке вашего дома! Яркие эмоции и простые решения жизненных задач!

Поздравления с Рождеством 2022 в стихах

Когда 6 января на небе появляется первая звезда, вся семья садится за праздничный стол и начинается Святой вечер. Если вы находитесь вдали от своих родных и близких, лучшее, что вы можете сделать, — отправить им поздравления с Рождеством Христовым 2022 и добавить к ним красивую открытку:

Поздравления с Рождеством 2022

Тихо в ночь под Рождество

В мир шагает волшебство:

Ходит сказка по домам,

В сны заглядывая к нам.



Рождество Христово дарит

Сердцу радость и покой.

И надежду, что сияет

Нам Рождественской звездой.



В этот праздник я желаю

Счастья всем, любви, добра.

Принесет нам мир и радость

Пусть рождение Христа.

***

Поздравляю с Рождеством!

Ангел пусть приносит в дом

Счастье, радость и покой,

Будет пусть Господь с тобой.

Веру в чудо не теряй,

Злобу в сердце не впускай.

Поздравления с Рождеством 2022

***

С Рождеством я тебя поздравляю,

Пусть сбываются быстро мечты!

Много счастья, здоровья желаю,

В сердце — мира, добра, чистоты!



Пусть в душе лучик веры сияет,

Каждый миг дарит радость и свет!

И Господь пусть тебя охраняет

От печалей, ненастья и бед!

***

Вот с небес спустилось чудо,

Рождеством его зовут,

И, неведомо откуда,

Всюду радость — там и тут.



Пусть в семье всё будет ясно,

Будет славен дом теплом,

Будут в нём достаток, счастье.

Поздравляю с Рождеством!

Поздравления с Рождеством 2022

***

В небе звездочка сияет —

Зажигайте свечи.

С Рождеством вас поздравляю

В этот чудный вечер.



Счастья, мира, процветанья,

Радостей вам новых.

Пусть исполнятся желанья.

С Рождеством Христовым!

***

С Рождеством Христовым!

Счастья, долгих лет,

Радости, здоровья

И ни капли бед.



Доброты, уюта,

Мира и тепла,

Чтобы жизнь прекрасной,

Сказочной была!

Поздравления с Рождеством 2022

***

В этот праздник Рождества

Ангел пусть на крыльях нежных

Принесет тебе любовь,

Мудрость, веру и надежду.



Радость пусть заходит в дом

С каждым утром новым.

Пусть душа поет от счастья!

С Рождеством Христовым!

***

Пусть светлый праздник Рождество

Вам принесет с собой добро,

Согреет каждый уголок

И чудо впустит на порог!



Пусть небеса ваш дом оберегают,

И Ангелы его не покидают,

Сердца всегда пусть вера наполняет,

И Бог вашу семью благословляет!

***

В этот светлый, зимний вечер

Поздравляю с Рождеством!

Пусть здоровье будет крепче,

И добро заходит в дом.



Чистоты тебе душевной,

Веры в чудо, теплоты.

И пусть в этот день волшебный

Все сбываются мечты!

***

Весь мир наполнен волшебством,

Звезда любви зажглась,

С Христовым, светлым Рождеством,

Я поздравляю вас!



Наполнится пусть счастьем дом,

Даря вам радость вновь,

Пусть вместе с верой будут в нем,

Надежда и любовь!

Поздравления с Рождеством 2022

***

В зимний праздник самый светлый,

В день Христова Рождества,

В жизнь войдет пусть незаметно

Много-много волшебства!



Все, что сердце пожелает —

Счастья, радости, любви,

Все пусть Ангел посылает,

Только загадаешь ты!

***

Я в Рождество Христово

Желаю всем чудес...

Чтоб было все, как в сказке.

Господь послал с небес:



Здоровье всем и благо,

Покой и красоту,

Удачу и награду,

Любовь и доброту.

Поздравления с Рождеством 2022

***

Пусть светом жизнь Вашу наполнит

Чудесный праздник − Рождество.

И пусть сердца добром заполнит,

Произойдёт нежданно волшебство.



Пусть Ангел Вас всегда оберегает,

Достаток будет, радость и любовь.

Семья пусть бед Ваша не знает,

И каждый будет в ней здоров.

***

С праздником вас, с Рождеством!

Счастье пусть придет в ваш дом.

С ним — достаток и уют,

А проблемы пусть уйдут.



Пусть в семье все будет гладко,

А в делах во всех — порядка,

Пусть случится с вами чудо,

И все лучшее пусть будет!

Поздравления с Рождеством 2022

***

С Рождеством Христовым поздравляю я!

Счастья и здоровья пожелаю Вам.

Радости, удачи, много волшебства,

Бодрости, веселья, мира и добра!

***

Взрослые в чудо не верят,

Не верят они в волшебство,

И все же пускай в ваши двери

Сказкой войдет Рождество.



Гирлянда пускай заискрится,

Исчезнут усталость и грусть,

И лучшее с вами случится,

Мечты ваши сбудутся пусть!

Поздравления с Рождеством 2022

***

С праздником светлым, с праздником чистым,

С самым душевным, с самым лучистым.

С праздником радостным, самым сердечным,

С самым волнующим и человечным!

Желаю прекрасного только всего.

Христос родился! Славим Его!

***

С Рождеством Христовым поздравляю

И желаю счастья и добра!

Веру в чудо пусть они вселяют,

Чтобы жизнь безоблачной была.



Чтобы все мечты всегда сбывались,

Не было печалей или слёз,

И глаза от счастья загорались

Ярче самых светлых в мире звёзд!

Поздравления с Рождеством 2022: открытки и картинки

Поздравления с Рождеством 2022

Поздравления с Рождеством 2022

Поздравления с Рождеством 2022

Поздравления с Рождеством 2022

Поздравления с Рождеством 2022

Поздравления с Рождеством 2022

Поздравления с Рождеством 2022

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